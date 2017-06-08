Дорогие россияне, что характерно, не обрадовались убийству советского здравоохранения

Лишь треть жителей России положительно оценивает изменения, произошедшие в системе отечественного здравоохранения и в сфере социального обслуживания, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе второго Форума социальных инноваций регионов, открывшегося 8 июня в подмосковном Красногорске, она рассказала о результатах опроса населения, проведенного по заказу Совфеда аналитическим центром НАФИ, передает ТАСС.

"Оказалось, что 64% опрошенных положительно оценивают изменения в области физкультуры и спорта, почти половина удовлетворена ими в молодежной политике и образовании. Но только треть россиян позитивно оценили процессы в здравоохранении и социальном обслуживании", - сказала Матвиенко.

Вместе с тем она не уточнила, когда и где проходило это исследование и сколько человек приняли в нем участие, отмечает агентство.

По словам председателя верхней палаты парламента, необходимо добиться того, чтобы "в любой точке страны граждане имели возможность жить достойно, не испытывали дискомфорта из-за разницы в качестве образования, доступности социального обслуживания, в уровне медицинской помощи".

В упомянутом форуме принимают участие вице-премьер Ольга Голодец, министры образования, здравоохранения, экономического развития, труда и соцзащиты, перечисляет "Российская газета".

Матвиенко высказала ряд предложений по улучшению ситуации. Одно из них - повышение роли некоммерческих организаций (НКО) в системе соцобслуживания граждан. В настоящее время, по ее словам, лишь 8% россиян готовы доверить решение своих социальных проблем некоммерческому сектору.

Для того чтобы социально ориентированные НКО чувствовали себя более уверенно, их следует поддерживать на государственном уровне, в том числе "предстоит распространить и на некоммерческий сектор преференции, предоставляемые малому бизнесу", отметила спикер Совфеда.

"Следует также ускорить работу над законопроектом о государственном и муниципальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", - считает Матвиенко.

Также она высказалась за создание условий для развития потенциала государственно-частного партнерства (ГЧП) в соцсфере страны. По словам Матвиенко, по состоянию на начало текущего года инвесторы предполагали направить на реализацию проектов в сфере ГЧП 1,3 трлн рублей, но при этом в соцсферу вкладывается лишь около 200 млрд рублей.

"С учетом дефицита финансовых средств крайне важно создать условия для развития федерального софинансирования региональных государственно-частных проектов", - цитирует ее ТАСС. Кроме того, по словам Матвиенко, следует на законодательном уровне предусмотреть возможность заключения соглашений о ГЧП с участием нескольких бизнес-партнеров.

Отметим, опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проведенный в ноябре прошлого года, показал, что наибольшее неудовлетворение у населения вызывает работа властей в сфере здравоохранения и соцзащиты: оказалось 60% недовольных респондентов против 33% довольных. При этом 52% опрошенных ожидают улучшения в области медуслуг в России через 20 лет, а в области соцзащиты - лишь 31%, в то время как 40% полагают, что в этой сфере все останется на прежнем уровне.

Масштабная реформа здравоохранения была запущена в России в 2014 году и вызвала шквал критики со стороны медицинского сообщества. Массовые сокращения медиков в рамках реформы, ликвидация некоторых больниц и отделений, их непродуманные слияния привели к волне протестов.

При этом столичная прокуратура прошлой весной установила, что большинство учреждений здравоохранения Москвы искажают отчетные документы, внося в них информацию о неоказанных услугах.

Президент Владимир Путин неоднократно высказывал недовольство недостаточными изменениями в медицинской сфере, но отказался приостановить реформу.

Между тем в середине мая выяснилось, что число бедных россиян - то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума - уже перевалило за 23 млн. В связи с этим в Госдуму был внесен проект закона о доплатах на лекарства россиянам, которые тратят на это более 10% дохода.

От редакции: Надо отдать должное спокойствию правящего класса в процессе уже трёхлетнего подпиливания сука, на котором он (не только, правда, на нём) сидит. Эти прозаседавшиеся, проводящие форум за форумом, где ничего кроме либеральных догм не высказывают, напоминают глухаря на току - даже вот в этой формулировке насчёт "трети поддерживающих" - "пациент скорее мёртв, чем жив", ведь если повернуть формулировку, то подавляющее большинство населения РФ ПРОТИВ реформы. А Путин и его всевозможные матвиенки упрямо продолжают ломать об колено советскую систему здравоохранения. Зачем? Что такого жуткого стряслось в государстве российском, что пришлось эту прежде едва ли не лучшую в мире систему ломать? Экономический кризис - а платить за него должны, конечно же, не мультимиллиардеры вроде Усманова, который не пользует, а развивает (кстати, слово "пользует" - означает "лечит", вот так он с медициной и пересёкся) интернет - а мы, рядовые трудящиеся.

Бывшая комсомолка-красавица Матвиенко поражает тоже либеральным утопизмом. Откуда она этому успела набраться? Чай, не в семье Собчаков чаи-то распивала... Народ реформу не поддерживает, продолжительность жизни падает, население РФ сокращается - так что надо делать? Правильно, надо ещё громче бить в бубны приватизации и спасительности коммерческих "услуг" в области медицины и продолжать оптимизировать бесплатную, советскую медицину! Однако право на бесплатную медицинскую помощь - есть даже в ельцинской конституции. И прямая обязанность власти, и Матвиенко в том числе, доступ граждан к этому праву сделать наиболее прямым и незамедлительным. Что же делает власть - а она увиливает от своей обязанности. Она пытается "выставить на деньги" тех, кто не собирался пользоваться частными клиниками.

Прелести оптимизации мы узнали ещё год назад, когда мама руку сломала из-за гололёда на нерасчищавшихся тогда собянинских тротуарах у Маяковки. За нею с большим опозданием приехала "скорая" из "Склифа" всего с одним врачом. Хорошо, мы передвигались самостоятельно, не ногу, а руку сломали тогда и я был под рукою. Но - вот так... Даже Склиф - место, куда со всей Москвы везут экстренно. Но и внутри (я описывал подробно) посокращали врачей настолько, что две трети помещений просто пустые стоят, а очередь на гипс и операции кишела в коридоре. А минувшим летом маме не могли поставить правильно простейший диагноз - коклюш не могли узнать по явным симптомам и налётам в поликлинике №3 ("старых большевиков" которая, в Ермолаевском переулке)! Да-да, господа миллионеры и миллиардеры - Матвиенко и прочие, - вы-то никогда этими услугами не пользовались, частные клиники - это для вас. Но не пытайтесь всему народу навязать свой элитный подход к медицине, ибо и он захочет вас сломать об коленку, но уже как класс. И ведь что должно по их, буржуйской логике, происходить в обществе, чтобы коммерческая "негосударственная" медицина вытесняла государственную, бесплатную? Зарплаты должны расти! А они за кризис сократились на треть (как раз ту треть, которая якобы поддерживает добивание советского здравоохранения) - и людям на серьёзные операции приходится кредиты брать. А лечение тяжелобольных детей государство нагло перебросило на плечи общества - отовсюду пестреют "рекламы" сбора денег на очередную операцию.

Любопытно - а рекламные площади-то кто оплачивает за такую хитрую пропаганду платной медицины? Государство! Город (Москва) и несомненно Питер (Матвиенко). Вот так, вместо того, чтобы оказать прямую финансовую помощь больным детям ("Сдай мелочь, спаси ребёнка" - такая ещё акция у нас в "Эрмитаже" проходит), государство готово платить за рекламу коммерческой медицины и пожертвований. Абсурд? Нет, это капитализм, детка - и правящий класс будет тянуть ельцинскую лямку реформ и приватизации, пока она его не удушит. Впрочем, она не сама по себе сработает, нам тут, как образованным могильщикам капитализма, поднажать тоже предстоит, и чётко понимать: либо мы этих сознательных убийц Нашей Советской медицины победим, либо они нас. Миллионы нас. Причём их, элитариев, победа будет незаметна - это или криво сросшаяся рука, или операция, сделанная впопыхах может быть для каждого в отдельности... А бить ИХ надо системно и в самое темя, чтоб навек руки от здравоохранения убрали, кретины.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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