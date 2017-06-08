Нефть-спасительница давно не улыбается Путину, особенно "на" новостях из США

Цена нефти марки Brent поднялась до отметки 48,49 доллара за баррель после обвала накануне. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По сравнению с закрытием предыдущей сессии эталонный сорт подорожал на 0,9 процента.

Напомним, нефть эталонных марок резко подешевела в среду, котировки опустились до минимумов с начала мая на данных о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 среды по московскому времени опустилась на $1,84 - до $48,28 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $2,06 - до $46,13 за баррель.

Как говорится в сообщении министерства энергетики США, на минувшей неделе запасы нефти подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост фиксируется впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.

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