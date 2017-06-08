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Московский листок

Реновация прекрасно располюсовала москвичей к будущей гражданской войне, начатой Собяниным

Опубликовано 08.06.2017 в разделе комментариев 2

москва революция либералы гражданская реновация
Реновация прекрасно располюсовала москвичей к будущей гражданской войне, начатой Собяниным

Жители столичных домов, вошедших в предварительный список под снос по программе реновации, в подавляющем большинстве голосуют единодушно за включение в программу или выход из нее, сообщил в четверг председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. 

Он напомнил, что в предварительный список для голосования по проекту программы вошли 4 546 домов. По данным К.Ремчукова, в настоящее время учтены голоса 204,5 тыс. квартир, что составляет 60,5% от включенных в проект программы реновации. 

"Подавляющее число домов голосуют единодушно. Безоговорочно поддерживают включение в программу реновации, то есть за это решение голосуют более двух третей жителей, 4 113 домов, что составляет 90,5%. В 2 562 домах уровень поддержки программы реновации превышает 90%", — сообщил он. 

К.Ремчуков рассказал, что в настоящее время за выход из программы проголосовали лишь 159 домов, из которых только в 17 домах решение о невключении в программу реновации принято на общих собраниях собственников. 

"В большинстве домов, которые проголосовали за выход из программы, также голосуют единодушно", — подчеркнул председатель Общественной палаты столицы. 

Он отметил, что москвичи в подавляющем большинстве доверяют предложенным властями инструментам голосования через портал "Активный гражданин" и центры "Мои документы". 

"Были те, кто предсказывали гражданскую войну по поводу процедуры голосования. Сценарий гражданской войны не состоялся. Люди доверяют процедуре и голосуют единодушно", — подчеркнул К.Ремчуков. 

Он добавил, что в настоящее время в 3 961 доме проголосовали более половины жителей, в шести домах не получено ни одного голоса "за" или "против", в 21 доме проголосовали менее 30% квартир. 

Голосование собственников и нанимателей квартир в домах, попавших в предварительный список программы реновации "хрущевок", продлится до 15 июня.

От редакции: Какой именно это Ремчуков, если вы ещё не поняли, я уточню. Это главред "Независимой газеты", который предпочитает называться "собственником" и владельцем газеты. Это самый отмороженный либерал и сторонник белого реванша, самого дичайшего капитализма, - с говорящей ретроградской бородкой-щетинкой, эдакий уральский промышленникъ - контра макисмальная и предельный антисоветчик, какой когда-либо появлялся на моём горизонте. Это "гвардия Ельцина", для которой гражданская война - это однозначно белый реванш с колчаковским террором и подчинение "хама" образованному Господину. Потому когда этот дяденька говорит что-то про несостоявшуюся гражданскую - мы должны читать между строк, что она на самом деле начинается, а он сам в качестве "правозащитника" наигрывает очки господам, поскольку идейно был всегда не просто с ними, а и в их числе - и по декларациям давно миллионер.

Посему, дорогие москвичи, не слушайте его слишком серьёзно - он такой же независимый эксперт и социолух, как и Володин с Собяниным, и этот депутатишка Москвичёв, который на недавних слушаниях в Госдуре насчитал аж 16 тысяч поддельных подписей против реновации. Ну, одна это всё команда, а революции и гражнаской, конечно же, быть, ведь господа отнимают то данное народу Советской властью, что отдавать уже никак нельзя, это не медицина, не образование бесплатные, не детские сады даже, за которые платим всё больше, получая всё меньше - это Основное. У ремчукова достаточно элитной недвижимости, чтобы быть вне этих проблем, как бы над схваткой - но он на стороне господ реноваторов, он "в доле". Так что гражданская состоялась, господин Ремчуков, и где-нибудь у Старой площади ваш фонарный столбик пронумерован вами же. 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Пружина написал 08.06.2017 21:04
Я прочитал комментарии некого Д.Ч. Вы, вообще, в себе? Что вы пишете?! К чему эти оскорбления и куча помоев только что вылитая здесь? Это просто дно какое-то... Вы, конкретно, что имеете против реновации? Я живу в такой хрущевке, и вы понятия не имеете о самом вопросе. Цель ваша какая, про кого-то что-то пукнуть в ладошку? Позор. И дно. Чтоб вам глубже падать...
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(без названия)
Торсион написал 08.06.2017 20:05
Согласен с тов. Черным. Этот персонаж гнида редкая и висеть ему на столбе. Только веревку покрепче - туша больно раскормленная.
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