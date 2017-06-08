Дядя Сэм продолжает бомбить войска Асада в Сирии, а Путин всё по форумам гуляет...

Коалиция США нанесла очередной, третий по счёту удар по проправительственным войскам Сирии в районе Ат-Танфа, сообщают СМИ.

Первым информацию о новом ударе распространил журналист CNN Райан Браун в своём Twitter. Браун отметил, что операция против лояльных Дамаску формирований была проведена после того, как беспилотный летательный аппарат, предположительно принадлежащий армии Башара Асада, попытался нанести удар по силам международной коалиции и был сбит.

Второй ракетный удар коалиции США был нанесён по проправительственной армии Башара Асада в Ат-Танфе 6 июня. В результате атаки погибли двое военных.

До этого удар был нанесен в середине мая. Причиной называлась якобы возникшая угроза со стороны проправительственных сирийских сил так называемой светской вооружённой оппозиции.

Россия назвала эти действия актом агрессии, этим заявлением и ограничилась поддержка Асада и всей на данном этапе военно-информационной кампании "Сириянаш". Однако на график посещения Путиным светских мероприятий рукотворные неудачи "друга Асада" никак не повлияли - потусовался на книжной ярмарке у Кремля, поехал на ШОС... Они там ещё что-то планируют, эти политические банкроты и предатели не только своего, но и сирийского народа...

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