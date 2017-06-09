Мундиаль сожрал метро

С 70≈х годов в Ростове обещают построить метро, но… хорошему строителю постоянно что-то мешает. В последний раз помешал мундиаль. Вместо подземки мы получили пять (!) игр Чемпионата мира. Ради этих пяти встреч ≈ 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 года был построен стадион за городом на Левом берегу Дона. Власти Ростова в очередной раз отложили проектирование метро до 2018 года, а само строительство до 2025 года. А там, как обычно, или ишак сдохнет, или … будет другой президент, который здравоохранение и образование предпочтет футболу.
Примерная стоимость стадиона составит около 10 миллиардов рублей. Кроме того, потребуется еще 4,5 миллиарда рублей на обеспечение стадиона инженерными сетями (эта сумма с учетом строительства части объектов по действующим программам может быть на уровне 3 миллиардов рублей), но как у нас принято, к окончанию строительства эта цифра в лучшем случае удвоится.
Как и следовало ожидать, в соответствии с нищенским бюджетом команды, старший тренер Курбан Бердыев оставляет ФК «Ростов» и возвращается в ФК «Рубин», а с собой забирает восемь лучших футболистов, и не только игроков, но и тренерского штаба, а также части администрации клуба.
Скорее всего, ФК Ростов, как это было неоднократно, опуститься в низшие строчки таблицы чемпионата, а с болельщиками останутся только добрые вспоминания о сенсационных выступлениях ростовских футболистов с лучшими командами Европы. Какая участь ожидает новый стадион, остается только догадываться. Как написал неизвестный автор:
Как вешняя вода бегут года,
И, выбросив в утиль язык Эзопа,
Я вам скажу: не будет никогда,
Универсальней термина, чем ЖOПА!
Пусть не нашлось ей места в словарях,
Она висит под поясницей гoрдо.
Все говорят о сердце, о мозгах...
Оставьте - жoпа самый главный орган
Терпения, усидчивости символ,
В ней - боль и радость, тайна бытия,
И, чтобы не надрали вашу сильно,
Лизать чужую учат не тая
Грамматики законам не подвластна-
(Не ею, а на ней, иль в ней сидим) -
Она, как Родина - настолько, брат, прекрасна,
Что выбиратьcя из нее мы не хотим!
Как верная жена - всегда с тобою,
Она совсем как русская душа-
Попробуйте сказать-ка нам иное -
Мы возразим - нет, наша хороша!
Дух приключений,что царит в Oтчизне,
Находит воплощенье в ней свое -
В России жoпа - это образ жизни,
И делается все - через нее!
Всё жoпой чувствуем, всех в жoпу посылаем,
Все через жoпу делаем дела.
Как банный лист мы к жoпе прилипаем,
Пока нас жизнь за жoпу не взяла!
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!!!Q-Q!TOBOG TOTAKI!!!@@@ написал 09.06.2017 00:26
- Таки для бы-дла - "спорт" - то самое "то"! То таки да! А сейчас - именно диктатура бы-дла - безумных вчонкиных, бесноватых гав-ноликов уже без примкнувших к ним тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков! То таки да!