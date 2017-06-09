Мундиаль сожрал метро

С 70≈х годов в Ростове обещают построить метро, но… хорошему строителю постоянно что-то мешает. В последний раз помешал мундиаль. Вместо подземки мы получили пять (!) игр Чемпионата мира. Ради этих пяти встреч ≈ 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 года был построен стадион за городом на Левом берегу Дона. Власти Ростова в очередной раз отложили проектирование метро до 2018 года, а само строительство до 2025 года. А там, как обычно, или ишак сдохнет, или … будет другой президент, который здравоохранение и образование предпочтет футболу.

Примерная стоимость стадиона составит около 10 миллиардов рублей. Кроме того, потребуется еще 4,5 миллиарда рублей на обеспечение стадиона инженерными сетями (эта сумма с учетом строительства части объектов по действующим программам может быть на уровне 3 миллиардов рублей), но как у нас принято, к окончанию строительства эта цифра в лучшем случае удвоится.

Как и следовало ожидать, в соответствии с нищенским бюджетом команды, старший тренер Курбан Бердыев оставляет ФК «Ростов» и возвращается в ФК «Рубин», а с собой забирает восемь лучших футболистов, и не только игроков, но и тренерского штаба, а также части администрации клуба.

Скорее всего, ФК Ростов, как это было неоднократно, опуститься в низшие строчки таблицы чемпионата, а с болельщиками останутся только добрые вспоминания о сенсационных выступлениях ростовских футболистов с лучшими командами Европы. Какая участь ожидает новый стадион, остается только догадываться. Как написал неизвестный автор:

Как вешняя вода бегут года,

И, выбросив в утиль язык Эзопа,

Я вам скажу: не будет никогда,

Универсальней термина, чем ЖOПА!

Пусть не нашлось ей места в словарях,

Она висит под поясницей гoрдо.

Все говорят о сердце, о мозгах...

Оставьте - жoпа самый главный орган

Терпения, усидчивости символ,

В ней - боль и радость, тайна бытия,

И, чтобы не надрали вашу сильно,

Лизать чужую учат не тая

Грамматики законам не подвластна-

(Не ею, а на ней, иль в ней сидим) -

Она, как Родина - настолько, брат, прекрасна,

Что выбиратьcя из нее мы не хотим!

Как верная жена - всегда с тобою,

Она совсем как русская душа-

Попробуйте сказать-ка нам иное -

Мы возразим - нет, наша хороша!

Дух приключений,что царит в Oтчизне,

Находит воплощенье в ней свое -

В России жoпа - это образ жизни,

И делается все - через нее!

Всё жoпой чувствуем, всех в жoпу посылаем,

Все через жoпу делаем дела.

Как банный лист мы к жoпе прилипаем,

Пока нас жизнь за жoпу не взяла!