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Московский листок

Украине надо в НАТО, решила Рада вопреки мнению большинства украинцев

Опубликовано 08.06.2017 в разделе комментариев 1

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Украине надо в НАТО, решила Рада вопреки мнению большинства украинцев

Верховная рада Украины приняла законопроект N6470, официально закрепляющий в качестве приоритета внешней политики страны стремление Киева к вступлению в НАТО. Этот шаг украинского парламента вызвал неоднозначную реакцию в стране: одни поприветствовали принятие законопроекта, назвав его необходимостью для обеспечения стабильности в Европе, другие, наоборот, сравнили происходящее с "балом сатаны".

За принятие законопроекта "Об основах внутренней и внешней политики" 8 июня проголосовали 276 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов для принятия документа. Теперь для вступления документа в официальную силу его должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

"Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины", - говорится в тексте документа.

Вскоре после голосования в Верховной раде экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк объявил, что его страна сделала еще один большой шаг по направлению к членству в НАТО. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Теперь на законодательном уровне определена наша стратегическая цель - вступление в Североатлантический альянс. Это наш четкий сигнал всему миру. Уже сегодня мы тратим на национальную безопасность больше, чем предусмотрено стандартами НАТО. Уже сейчас украинское войско с оружием в руках ежедневно защищает границы ЕС и НАТО", - подчеркнул Яценюк.

"Уже сейчас мы платим высокую цену не только за свою свободу, но и за мир на континенте. Вхождение Украины в Альянс - это не наша прихоть, а реальная геополитическая необходимость для мира и стабильности в Европе", - резюмировал бывший глава украинского кабинета министров.

Тем временем во фракции украинского парламента "Оппозиционный блок", выступившей против принятия законопроекта, заявили, что страна должна придерживаться нейтрального внеблокового статуса вместо того, чтобы стремиться к вступлению в Североатлантический альянс.

"Мы считаем, и я лично считаю, что для Украины наиболее эффективная модель - это модель нейтралитета по примеру Австрии, по примеру Швейцарии", - объявил сопредседатель фракции Александр Вилкул (цитата по "Интерфакс"). Он также отметил, что голосование за законопроект N6470 не несет никакой политической нагрузки.

Украинский политик и правозащитник Владимир Олейник также раскритиковал принятие законопроекта, подчеркнув, что в любом случае Украину в ближайшей перспективе никто в НАТО принимать не собирается.

"Все основные страны НАТО говорят: "Ребята, не надо заниматься ерундой". Ни в каком НАТО в ближайшее время Украины нет и не будет, и не будет членства в Евросоюзе. Да, ассоциация есть, но членства не будет. А это (принятый закон - Прим. NEWSru.com) просто обращение, те изменения, которые абсолютно никак нельзя реализовать. Украину в НАТО принимать не будут", - заверил Олейник.

По его мнению, украинские власти просто пытаются отвлечь внимание народа от существующих проблем. "Ведь сущность этой власти состоит в том, что она - "от лукавого", "бал правит сатана". Ее суть в том, чтобы не объединять, а разъединять. Приняли эти поправки, и сразу в обществе дискуссии - одни "за", другие "против". Что угодно, чтобы люди не спрашивали: а что это за власть, а почему мы так живем, где обещанные изменения? То есть постоянно должны быть конфликты - большие, маленькие… ", - добавил он.

Тем временем большинство жителей Украины не готовы голосовать за вступление страны в НАТО, если власти решат провести соответствующий референдум. По данным Vocal Europe, о готовности поддержать стремление местных властей к членству в Североатлантическом альянсе заявили 46%.

27% украинцев категорически не поддерживают потенциальное вступление страны в НАТО. 12% жителей и вовсе заявили, что не пойдут на избирательный участок даже в случае проведения референдума. 14% респондентов затруднились ответить.

От редакции: Ситуация с тем, как экс-советскую республику волокут в ЕС, а теперь ещё и в НАТО - поразительно напоминает то, как РФ её же элита выволакивает из советского здравоохранения, "оптимизируя" оное, и навязывает стране с подавляющим большинством, имеющим доходы чуть выше прожиточного минимума, платную медицину по западному образцу. Народ вовсю против - да кто ж его теперь спросит? Выбирали нынешнюю власть? Не выбирали? Но ведь и не сопротивлялись престолонаследию, верно? Ну, так вкушайте плоды вашего непротивления злу насилием уличных акций протеста. Приоритеты и в РФ, и в Украине - одинаковые, хотя РФ (для внутреннего слушателя) и пытается ещё доигрывать старенькую партию "холодной войны" (при том, что дети элиты, сбережения её и недвижимость как раз давно на территории "врага"). Власть в РФ и Украине, в Раде или Госдуме - одинаково антинародная. Её смысл бытия - нахапать здесь и сбежать к "врагам". И то, что иногда из республики в другую "враждебную" перебегает очередной Вороненков - ничего не меняет. Крысы мечутся тогда, когда корабь наичнает ощущать власть матросов.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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Д.Ч.
.Дмитрий..г..Запорожье. написал 08.06.2017 21:08
Каким это образом Рада может что то...решать вопреки мнению большинства украинцев...?В Украине,в отличии от кацапомойки,где Х.У.Й.Л.О назначает на должности всех,включая себя, существуют выборы и депутаты Рады,как раз и являются представителями жителей Украины.И то что проголосовали вполне понятно,ибо с кацапьем,начавшим против Украины захватническую войну,нарушив при этом все,что только возможно,необходимо бороться всем миром,как против 3 Рейха,причем с точно с таким же результатом-закрытием проекта кацапомойка.Мы в Украине уже один раз поверили кацапорылой нечисти,которые рассказывали нам о дружбе и т.д.Дорого нам это обошлось и каждый день обходится все дороже и дороже,ибо каждый день в боях с кацапоррылой м.разью гибнут наши ребята.Поэтому кацапье надо добить раз и навсегда.
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