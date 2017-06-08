Сопротивление полицаям на антимедведевской акции карают показательно и назидательно

Активист движения "14%" Дмитрий Борисов задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти во время антикоррупционной акции "Он нам не Димон", проходившей в Москве 26 марта. Ранним утром 8 июня дома у задержанного прошел обыск.

О задержании Борисова сообщила "Медиазоне" его мать Ирина. По ее словам, сына увезли после обыска, начавшегося рано утром в четверг. "Приехали домой, совершили обыск. Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину", - передала женщина слова следователя.

По ее словам, сотрудник СК показал ей фотографии, на которых видно, "что там Дима, толпа людей". Из тех снимков матери активиста мало что удалось понять. На вопрос, что следствие собирается предъявить ее сыну, ей ответили, что Борисову покажут видео.

Один из следователей показал матери Борисова документ, в котором говорилось, что активиста подозревают по трем статьям, в том числе по 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Две другие статьи женщина не смогла вспомнить, у нее остался лишь протокол обыска.

При этом известно, что само дело о событиях 26 марта расследуется также по статьям 213 УК РФ ("Хулиганство") и 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Подозревают ли по этим статьям Борисова, неизвестно.

По данным "Медиазоны", дело Борисова ведет следователь Андрей Уранов. Он также занимался расследованиями в отношении фигурантов "болотного дела" Ивана Непомнящих, Дмитрия Бученкова и Максима Панфилова, напоминает издание.

Утром в четверг портал "ОВД-Инфо" сообщил, что около 8 утра дома у Борисова начался обыск. Издание отмечало, что во время антикоррупционного митинга в Москве 26 марта активист был задержан. Активистка Ирина Яценко написала на своей странице в Facebook, что Борисов живет в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Московской области.

Таким образом, в "деле 26 марта" уже по меньшей мере шесть фигурантов.Актера Юрия Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения по такому же обвинению. Еще один фигурант Станислав Зимовец не признал вины в суде, и теперь его дело рассматривается в общем порядке. Следующее заседание состоится 14 июня. Еще один обвиняемый в деле о применении насилия к полицейским - Андрей Косых 1986 года рождения. По данным источников "Медиазоны", его адвокат по назначению посоветовал родственникам не общаться с журналистами. Пятый фигурант Дмитрий Крепкин был отправлен 17 мая под арест.

Напомним, 24 мая Тверской суд Москвы приговорил к одному году и шести месяцам колонии общего режима Александра Шпакова, признав его виновным в применении насилия к полицейскому во время антикоррупционной акции "Он нам не Димон" в столице 26 марта.

"Для достижения цели наказания суд считает, что исправление возможно только в условиях изоляции от общества, - цитирует "Медиазона" судью Алексея Стеклиева. - Поэтому суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима".

Представитель прокуратуры Лариса Сергуняева просила для подсудимого два года колонии общего режима. "С учетом общественной опасности, а также с учетом того, что преступление направлено на нарушения порядка управления, наказание может быть связано только с лишением свободы", - цитирует ее сайт "Открытой России".

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