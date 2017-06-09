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Московский листок

Патриарху мало церквей, а минздраву - много больниц и врачей

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 0

церковь кирилл храмы
Патриарху мало церквей, а минздраву - много больниц и врачей

Патриарх Кирилл заявил, что 200 новых храмов не смогут вместить всех верующих столицы. "Только сейчас мы начинаем понимать, что 200 будет недостаточно. Мы только открываем храм, а там уже места нет", - сказал он на аудиенции с главами дипломатических миссий стран Латинской Америки в Москве.

Патриарх рассказал, что в рамках "программы-200" в столице уже открыли 40 храмов."Программа-200" стартовала в 2009 году. Ее идея принадлежала патриарху Кириллу. Поводом для строительства новых храмов в российской столице стало то, что в Москве было наименьшее среди всех других регионов России количество храмов в пересчете на число жителей, исповедующих православие.

- Мне кажется, насчет 40 храмов в столице патриарх немного прибедняется, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот только у меня в районе открылось несколько, а районов в столице 127, если не ошибаюсь. Может быть, он не считает часовни, наверняка не считает те храмы, которые восстановлены... А нужно Москве столько? Вот не разу не видал очередей, разве что куличи святить. Ну так продавайте сразу освященные, большая экономия выйдет на строительных работах. И так ли уж много в столице православных? Я уже приводил статистику МЧС - 117 тысяч искупалось на Крещение. Ну пусть еще столько же рядом стояло. Еще столько же, как и сам патриарх, сидели дома. Но это всего лишь 2,5 процента от населения. Если поделить на 200 храмов, то всего-то по полторы тысячи прихожан. Это меньше, чем приходится на участкового терапевта на врачебном участке. Но я бы не сравнивал интенсивность работы участкового терапевта с таковой у батюшки. Реально активных прихожан у него несколько десятков. И вот при всем уважении к чувствам верующих, совсем недавно в Москве сократили 7 тысяч врачей. И на то же количество собираются увеличить число "посадочных мест" в храмах? Однако ж число священнослужителей для этого потребуется раз в 10 меньшее. Да и соборование с отпеванием бюджету дешевле обходятся, чем лечение... Во всем мире производят новые лекарства, и только у нас прекратили произодство множества антибиотиков - реально в аптеках всего по несколько наименований. Зато церковные лавки полны товаром. И похоронная служба в Москве работает отлично, с перевыполнением...

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