День отделения России от СССР отметят "честВОВАнием" силовигархии

"Открытая Россия" объявила о проведении акции "Бессменный полк" 12 июня, в День России. По замыслу активистов, мероприятие должно стать "маршем позора", в рамках которого люди пройдут с плакатами, в частности, изображающими неприкосновенных из касты силовигархов: президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и других российских чиновников и бизнесменов.

Как сообщается на официальном сайте "Открытой России", акция станет "маршем позора, в ходе которого жители нашей страны смогут увидеть на плакатах лица тех, кто уже полтора десятилетия богатеет, обманывая и обкрадывая россиян".

"На марше будут представлены награды, которые солдаты "полка Путина" получили за разрушение экономики страны", - сообщают организаторы мероприятия. Ожидается, что участники марша продемонстрируют и ордена за заслуги перед другими странами, например, за гуманитарную помощь Монако, Франции, Италии, Финляндии.

"Пусть каждый узнает своих настоящих врагов в лицо, чтобы иметь возможность освободить нашу страну от их оккупации", - добавили организаторы.

"Главными героями марша", помимо президента и премьер-министра страны, станут глава Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл, вице-премьер Игорь Шувалов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Аркадий Ротенберг и бизнесмены Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и Алишер Усманов.

Накануне, 7 июня, власти Москвы согласовали уличную акцию оппозиции против коррупции "Требуем ответов", запланированную на День России на проспекте Академика Сахарова. При этом на встрече с организаторами митинга выяснилось, что московская мэрия усложнила митингующим проведение мероприятия, запретив использование звука и мониторов.

От редакции: Конечно, слабоват креативчик - в духе наших комсомольских Антикапитализмов начала нулевых, однако для либералов и такие сдвиги хороши. Если сегодня идейные сторонники капитализма готовы критиковать клановость внутри капитализма - это уже что-то, с этим можно работать. Надо только подвести таких критиков к следующей мысли, что и "сменный полк" в лице Навального ли, Ходорковского ли, это не решение проблемы на системном уровне. Менять, а точнее - ломать, как учил Ленин в "Государстве и революции" надо именно Систему. Скорее всего, участников акции повяжут - но уже будет кому перехватить знамя ироническое и "маски" критики правящего класса, это будем мы, коммунисты, ведь мы боремся не с конкретными мордашками, а со всем правящим классом целенаправленно и последовательно. Ибо для нас и 12 июня не праздник, и ротация буржуазии у руля РФ - не цель. Вспомним времена, когда запросто носили на демонстрации чучела ближайшего окружения Путина (акция "Снимите Иванова"), и никто нам не мешал скандировать то, что мы выдумывали прямо на ходу, на улице Горького... В этот раз, в отличие от Болотной, либералы будут нашей пехотой, а не наоборот. Но пока лишь арт-подготовка идёт.

Д.Ч.