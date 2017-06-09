Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дети как запрещенная в России экстремистская организация

Опубликовано 09.06.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин дети
Дети как запрещенная в России экстремистская организация

Если министров наших некоторых вроде Абызова-Дворковича-Никифорова выращивают в пробирках, то полицейских нижних чинов явно в соляной кислоте. И такие отмороженные экземпляры получаются – пальчики оближешь.

Ну, вы читали здесь на ФОРУМе.мск, как на родине Ельцина в Екатеринбурге четверо садистов в «натовской униформе» схватили, затолкали в «черный воронок» и отвезли к себе в пыточную камеру 22-летнюю маму с грудным ребенком.

Силой запихивали в автозак, несмотря на ее крики и плач малыша. А теперь шьют дело по четырем статьям тысяч этак на 10 рублей, включая «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». А как же иначе Это же отличная статья дохода органов в условиях «бандитского капитализма».

Арестованная Юлия Ташкова то ли еще собиралась торговать зеленью и ягодами со своего огорода, то ли уже начала - это не играет никакого дела. Она нарушила правила игры и икры.

Надо ж понимать, что вся рыночная, подзаборная, придорожная и уличная торговля тщательно досматривается и крышуется. И если ты надумал продать пучок укропа даже у собственного подъезда, должен немедленно заплатить дань «оборотням в погонах». Ибо солидная ее часть предназначена для отправки все выше и выше, вплоть до министра внутренних дел и тел товарища Колокольцева. А, может, и на Старую площадь. Если я неправ, пусть он меня поправит.

Вот никогда не поверю, что эти садисты в черной гитлеровской форме были вскормлены материнской грудью. Нет, их сызмалетства поили уксусной кислотой.

Меня, знаете, изумляет, как из года в год президент Путин или премьер Медведев проводят совещания по ДТП на дорогах. Ведь до 50 тысяч человеческих жизней они уносят в год (офиц.цифры занижаются).

Повздыхает тандем, повздыхает, а к концу года те же трагические цифры. Почему? Как-то я читал на эту тему доклад знаменитого детского хирурга доктора Леонида Рошаля. Это было в пору его пикировок с господами Зурабовым и Голиковой, по явному недоразумению занимавшими посты главврачей России. А лучше сказать – главрвачей.

И если идеи и предложения ученого светила не восприняты, у меня один вывод: главная задача ГИБДД и его ДПС сегодня - организация не безаварийного движения, а поборов с проезжающих легковых и грузовых автомашин.

Нет, поборы, конечно, тоже должны стоять в повестке дня, но вторым пунктом, а не первым.

Разве только для себя старается этот штрафующий вас разжиревший «гаишник», на котором бронежилет не сходится? Если удастся его разговорить, он вам скажет: львиная часть дорожной мзды идет все выше и выше, вплоть до министра внутренних дел и тел товарища Колокольцева. Если я не прав (и тот «гаишник» тоже) пусть он нас поправит.

У меня нет персонального вертолета, и в свою редакцию я добираюсь из Подмосковья сначала на маршрутке. И не раз был свидетелем, как ее водитель тормозил у поста ГИБДД на перекрестке и отдавал конвертик постовому или поднимался в их будку.

На наводящий вопрос отвечал: «А как иначе? Порядок знаем». И если учесть, что в большинстве подмосковных маршруток и автобусов водителями работают шолтонбеки анурбековичи и другие посланцы среднеазиатских республик, то с ними вообще намного проще.

«Правила игры и икры» они знают прекрасно. Иначе их, не умеющих двух слов связать по-русски, попросту до баранки не допустят.

Ну, а как вам эта совместная акция саратовского министра здравоохранения г-на Шульдякова и местной полиции, направленная на выявление девочек до 16 лет, лишенных невинности? А также забеременевших или участвовавших в операции по искусственному прерыванию своей беременности.

Обо всех таких Джульеттах медики обязывались стучать стражам порядка. Зачем? Ответ лежит на поверхности. Чтобы те после допросов с пристрастием юных прелестниц начинали ловить и рассаживать по нарам их ухажеров, кавалеров, любимых и прочих соблазнителей.

Это ж такое открывается благодатное поле по вымогательству, получению рекордных показателей «раскрываемости преступлений», а с ними новых званий, звездочек и должностей?!

Но не только. По некоторым сведениям, этих лишенных девства школьниц планируется вызывать на губернаторские приемы, полицейские дискотеки и карнавалы. А также совокуплений в частном порядке.

Какая откажется, если ей по-человечески пообещать год каторжных работ или «групповуху»? Если я неправ, пусть меня поправит министр внутренних дел и тел товарищ Колокольцев.

И все эти залезания в постели старшеклассниц происходит не на Марсе, а в России, где 29 мая президент стоящей на четвереньках России объявил Десятилетие детства. Так ведь это только начало долгоиграющей кампании. Можно только догадываться, какие еще чудесатые чудеса ждут нас впереди.

У Владимира Владимировича был отличный шанс дать запоминающийся старт своему великому почину. Можно было публично взгреть костоломов из ОВД Арбат, которые схватили и утащили в участок 9-летнего мальчика Оскара, читавшего прохожим «Гамлета».

Сказать им со всей президентской прямотой: «Вы там совсем озверели, что ли?» И, может быть, сослать кого-то на галеры за пытки ребенка. Материнство, товарищи, детство и семья, у нас, согласно ст. 38 Конституции, находятся пока что еще под защитой государства, а не местной, опившейся уксуса «ментовки».

Но президент стоящей на четвереньках России не использовал дарованный судьбой шанс. Его «говорящя голова» мультимиллионер Песков уведомил взбудораженную общественность, что зверски-противоправный арест ребенка «не вопрос Кремля».

А его хозяин отбыл в Версаль на встречу с 39-летним президентом Франции Макроном, каковой и макнул нашего дедушку носом в «рупоры лживой пропаганды» мадам Симоньян.

А все почему? Да потому что дети для нынешней проворовавшейся власти не просто обуза. Они враги, потому что постоянно требуют расходов. Есть хочут, грубо говоря.

В чем преимущество любого церковного новодела Миллера-Собянина перед женской консультацией? В том, что первый с утра до вечера работает как торговая лавка и приносит живые деньги. А на вторую надо тратиться. Как и на роддом, прости господи, больницу или поликлинику.

А зачем? Надо с первых минут объявлять новорожденных «врагами народа» и вести с ними непримиримую борьбу.

P.S. Как сердобольные блогеры комментировали аресты 9-летнего мальчика с «Гамлетом» или 22-летей мамы с грудным малышом на родине Ельцина? А так. Мол, если до «реформы МВД» там работали «менты поганые», то сейчас на их место приходят «волки позорные».

Если они неправы, пусть их поправит министр внутренних дел и тел товарищ Колокольцев.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это капитализм, детка...
Это капитализм, детка...
06.06.2017
И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа?
И.Гундаров: как остановить вымирание русского наро...
09.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мундиаль сожрал метро (1)
Патриарху мало церквей, а минздраву - много больниц и врачей (0)
Дети как запрещенная в России экстремистская организация (0)
И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа? (1)
День отделения России от СССР отметят "честВОВАнием" силовигархии (2)
Сопротивление полицаям на антимедведевской акции карают показательно и назидательно (2)
Украине надо в НАТО, решила Рада вопреки мнению большинства украинцев (8)
Дядя Сэм продолжает бомбить войска Асада в Сирии, а Путин всё по форумам гуляет... (1)
Реновация прекрасно располюсовала москвичей к будущей гражданской войне, начатой Собяниным (4)
Нефть-спасительница давно не улыбается Путину, особенно "на" новостях из США (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа?
Максим Калашников Максим Калашников: О дальнобоях, израилитах против православитов и Туве
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: О Сирии, добровольцах в плену и "деофшоризации"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто этот Некто?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss