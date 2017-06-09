Дети как запрещенная в России экстремистская организация

Если министров наших некоторых вроде Абызова-Дворковича-Никифорова выращивают в пробирках, то полицейских нижних чинов явно в соляной кислоте. И такие отмороженные экземпляры получаются – пальчики оближешь.

Ну, вы читали здесь на ФОРУМе.мск, как на родине Ельцина в Екатеринбурге четверо садистов в «натовской униформе» схватили, затолкали в «черный воронок» и отвезли к себе в пыточную камеру 22-летнюю маму с грудным ребенком.

Силой запихивали в автозак, несмотря на ее крики и плач малыша. А теперь шьют дело по четырем статьям тысяч этак на 10 рублей, включая «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». А как же иначе Это же отличная статья дохода органов в условиях «бандитского капитализма».

Арестованная Юлия Ташкова то ли еще собиралась торговать зеленью и ягодами со своего огорода, то ли уже начала - это не играет никакого дела. Она нарушила правила игры и икры.

Надо ж понимать, что вся рыночная, подзаборная, придорожная и уличная торговля тщательно досматривается и крышуется. И если ты надумал продать пучок укропа даже у собственного подъезда, должен немедленно заплатить дань «оборотням в погонах». Ибо солидная ее часть предназначена для отправки все выше и выше, вплоть до министра внутренних дел и тел товарища Колокольцева. А, может, и на Старую площадь. Если я неправ, пусть он меня поправит.

Вот никогда не поверю, что эти садисты в черной гитлеровской форме были вскормлены материнской грудью. Нет, их сызмалетства поили уксусной кислотой.

Меня, знаете, изумляет, как из года в год президент Путин или премьер Медведев проводят совещания по ДТП на дорогах. Ведь до 50 тысяч человеческих жизней они уносят в год (офиц.цифры занижаются).

Повздыхает тандем, повздыхает, а к концу года те же трагические цифры. Почему? Как-то я читал на эту тему доклад знаменитого детского хирурга доктора Леонида Рошаля. Это было в пору его пикировок с господами Зурабовым и Голиковой, по явному недоразумению занимавшими посты главврачей России. А лучше сказать – главрвачей.

И если идеи и предложения ученого светила не восприняты, у меня один вывод: главная задача ГИБДД и его ДПС сегодня - организация не безаварийного движения, а поборов с проезжающих легковых и грузовых автомашин.

Нет, поборы, конечно, тоже должны стоять в повестке дня, но вторым пунктом, а не первым.

Разве только для себя старается этот штрафующий вас разжиревший «гаишник», на котором бронежилет не сходится? Если удастся его разговорить, он вам скажет: львиная часть дорожной мзды идет все выше и выше, вплоть до министра внутренних дел и тел товарища Колокольцева. Если я не прав (и тот «гаишник» тоже) пусть он нас поправит.

У меня нет персонального вертолета, и в свою редакцию я добираюсь из Подмосковья сначала на маршрутке. И не раз был свидетелем, как ее водитель тормозил у поста ГИБДД на перекрестке и отдавал конвертик постовому или поднимался в их будку.

На наводящий вопрос отвечал: «А как иначе? Порядок знаем». И если учесть, что в большинстве подмосковных маршруток и автобусов водителями работают шолтонбеки анурбековичи и другие посланцы среднеазиатских республик, то с ними вообще намного проще.

«Правила игры и икры» они знают прекрасно. Иначе их, не умеющих двух слов связать по-русски, попросту до баранки не допустят.

Ну, а как вам эта совместная акция саратовского министра здравоохранения г-на Шульдякова и местной полиции, направленная на выявление девочек до 16 лет, лишенных невинности? А также забеременевших или участвовавших в операции по искусственному прерыванию своей беременности.

Обо всех таких Джульеттах медики обязывались стучать стражам порядка. Зачем? Ответ лежит на поверхности. Чтобы те после допросов с пристрастием юных прелестниц начинали ловить и рассаживать по нарам их ухажеров, кавалеров, любимых и прочих соблазнителей.

Это ж такое открывается благодатное поле по вымогательству, получению рекордных показателей «раскрываемости преступлений», а с ними новых званий, звездочек и должностей?!

Но не только. По некоторым сведениям, этих лишенных девства школьниц планируется вызывать на губернаторские приемы, полицейские дискотеки и карнавалы. А также совокуплений в частном порядке.

Какая откажется, если ей по-человечески пообещать год каторжных работ или «групповуху»? Если я неправ, пусть меня поправит министр внутренних дел и тел товарищ Колокольцев.

И все эти залезания в постели старшеклассниц происходит не на Марсе, а в России, где 29 мая президент стоящей на четвереньках России объявил Десятилетие детства. Так ведь это только начало долгоиграющей кампании. Можно только догадываться, какие еще чудесатые чудеса ждут нас впереди.

У Владимира Владимировича был отличный шанс дать запоминающийся старт своему великому почину. Можно было публично взгреть костоломов из ОВД Арбат, которые схватили и утащили в участок 9-летнего мальчика Оскара, читавшего прохожим «Гамлета».

Сказать им со всей президентской прямотой: «Вы там совсем озверели, что ли?» И, может быть, сослать кого-то на галеры за пытки ребенка. Материнство, товарищи, детство и семья, у нас, согласно ст. 38 Конституции, находятся пока что еще под защитой государства, а не местной, опившейся уксуса «ментовки».

Но президент стоящей на четвереньках России не использовал дарованный судьбой шанс. Его «говорящя голова» мультимиллионер Песков уведомил взбудораженную общественность, что зверски-противоправный арест ребенка «не вопрос Кремля».

А его хозяин отбыл в Версаль на встречу с 39-летним президентом Франции Макроном, каковой и макнул нашего дедушку носом в «рупоры лживой пропаганды» мадам Симоньян.

А все почему? Да потому что дети для нынешней проворовавшейся власти не просто обуза. Они враги, потому что постоянно требуют расходов. Есть хочут, грубо говоря.

В чем преимущество любого церковного новодела Миллера-Собянина перед женской консультацией? В том, что первый с утра до вечера работает как торговая лавка и приносит живые деньги. А на вторую надо тратиться. Как и на роддом, прости господи, больницу или поликлинику.

А зачем? Надо с первых минут объявлять новорожденных «врагами народа» и вести с ними непримиримую борьбу.

P.S. Как сердобольные блогеры комментировали аресты 9-летнего мальчика с «Гамлетом» или 22-летей мамы с грудным малышом на родине Ельцина? А так. Мол, если до «реформы МВД» там работали «менты поганые», то сейчас на их место приходят «волки позорные».

Если они неправы, пусть их поправит министр внутренних дел и тел товарищ Колокольцев.