Внучка Хрущева погибла под колесами "дачной" электрички

Внучка Никиты Хрущева Юлия утром 8 июня попала под электричку в Москве и погибла, это случилось на станции «Солнечная» Киевского направления МЖД. Источник отметил, что 77-летнюю женщину сбил поезд, следовавший по маршруту Внуково - Москва.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. При этом агентство сообщает, что Хрущева погибла на платформе «Мичуринец», а не на «Солнечной» (это так называемые стародачные места). Осведомленный собеседник «Интерфакса» утверждает, что она оступилась и упала с платформы под подошедшую электричку.
Юлия Хрущева была дочерью Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1943 году ее отец, бывший летчиком-истребителем, погиб. После этого Никита Хрущев удочерил девочку.
|
|
........ . . написал 09.06.2017 10:34
.Дмитрий..г..Запорожье. написал 09.06.2017 10:19
не делали исключения для своих родных и близких,а свои полномочия и возможности не использовали для воровства.Представить себе,что ближайшие родственники Х.У.Й.Л.А ездят на электричках можно только в фантастических произведениях.