Внучка Хрущева погибла под колесами "дачной" электрички

Внучка Никиты Хрущева Юлия утром 8 июня попала под электричку в Москве и погибла, это случилось на станции «Солнечная» Киевского направления МЖД. Источник отметил, что 77-летнюю женщину сбил поезд, следовавший по маршруту Внуково - Москва.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. При этом агентство сообщает, что Хрущева погибла на платформе «Мичуринец», а не на «Солнечной» (это так называемые стародачные места). Осведомленный собеседник «Интерфакса» утверждает, что она оступилась и упала с платформы под подошедшую электричку.

Юлия Хрущева была дочерью Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1943 году ее отец, бывший летчиком-истребителем, погиб. После этого Никита Хрущев удочерил девочку.