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Московский листок

Внучка Хрущева погибла под колесами "дачной" электрички

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 2

Внучка Хрущева погибла под колесами "дачной" электрички

Внучка Никиты Хрущева Юлия утром 8 июня попала под электричку в Москве и погибла, это случилось на станции «Солнечная» Киевского направления МЖД. Источник отметил, что 77-летнюю женщину сбил поезд, следовавший по маршруту Внуково - Москва.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. При этом агентство сообщает, что Хрущева погибла на платформе «Мичуринец», а не на «Солнечной» (это так называемые стародачные места). Осведомленный собеседник «Интерфакса» утверждает, что она оступилась и упала с платформы под подошедшую электричку.

Юлия Хрущева была дочерью Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1943 году ее отец, бывший летчиком-истребителем, погиб. После этого Никита Хрущев удочерил девочку.



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Всего комментариев к статье: 2
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........ . . написал 09.06.2017 10:34
повезло ей. женшины живут дольше мужчин но умирают страшно, если по естественным причинам.
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(без названия)
.Дмитрий..г..Запорожье. написал 09.06.2017 10:19
Можно что угодно говорить о бывших генсеках и прочей совковой верхушке,но уничтожая во имя своей бредовой идеи собственное население,они
не делали исключения для своих родных и близких,а свои полномочия и возможности не использовали для воровства.Представить себе,что ближайшие родственники Х.У.Й.Л.А ездят на электричках можно только в фантастических произведениях.
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