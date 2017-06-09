В Ростове проходит второй медиафорум за полтора месяца, а журналистики не видно

8 июня, в Ростове-на-Дону прошел второй форум «Южная медиасфера». В нем приняли участие более 500 журналистов, представителей пресс-служб, полиграфистов, издателей, работников рекламно-информационных агентств и студентов. Они приехали не только со всего Южного федерального округа, но и из Москвы, Алтая, Воронежа.

27 апреля по 2 мая в Ростовской области уже состоялся международный форум «Фокус».

- Можно полумать, донская земля просто переживает расцвет журналистики, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но мне известно, что Ростовская область до недавнего времени лидировала в стране по числу посаженных журналистов. А вот сказать, чтоб какое-то из изданий донского края выходило на федеральный уровень... Журналист и издатель Толмачев, кстати, осужденный судом в Кущевке, отбывает наказание. Сергей Резник недавно вышел на свободу, отсидев сразу два срока (еще один ему добавили в тюрьме), но что-то самого известного в Ростове журналиста на форум не позвали. Видимо, не достоин, хотя членский билет Сроюза журналистов ему вручали прямо в колонии в Каменске. Впрочем, хотя и в начала мая, и сейчас я в Ростове, меня, естественно, тоже никто не пригласил, так что деталей не будет... Надеюсь, хоть организаторы заработали?