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Московский листок

Половина россиян не знают, что за праздник отмечается 12 июня

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 1

Половина россиян не знают, что за праздник отмечается 12 июня

Более половины россиян (51%) не смогли вспомнить официальное название отмечаемого 12 июня праздника, показал опрос "Левада-центра". Правильный ответ дали 49% опрошенных, при этом 32% заявили, что в этот день отмечают День независимости России. Еще 3 % считают, что 12 июня празднуется годовщина принятия декларации о государственном суверенитете России, 2 % россиян считают, что в ближайший понедельник они будут отмечать годовщину выборов первого президента России. 11 % признались, что не знают, что за праздник отмечается 12 июня, еще 3% россиян не считают этот день праздником.

При этом 60% россиян считают, что независимость пошла в целом во благо РФ (год назад 56%). О том, что независимость повредила России, сказали 16% респондентов (21% в 2016 году). Затруднились ответить 24% участников опроса.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
страна неадекватов написал 09.06.2017 10:56
При этом 60% россиян считают, что независимость пошла в целом во благо РФ (год назад 56%).
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На до же .Даже дебилы РФии не знают что за праздник 12 июня! Впрочем на то они дебилы, им все по.уй.
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