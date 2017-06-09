Украинский МИД заявил о готовности к введению визового режима с Россией

МИД Украины готово к введению визового режима с Россией, если будет принято соответствующее решение, заявил глава министерства Павел Климкин. "Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", – сказал Климкин в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он отметил, что простого введения виз недостаточно. "Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", — заявил он.

Климкин добавил, что поддерживает введение визового режима с Россией, но считает, что в этом вопросе необходим четкий подход и видение того, что будет дальше.

"Это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство, что нужно однозначно предотвратить", - отметил глава дипломатического ведомства.

Напомним, 6 июня Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допускал зеркальный ответ Москвы в случае введения визового режима. "Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", - цитирует РИА Новости министра.