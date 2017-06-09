Госдуму снова пикетируют противники реновации

В Москве у здания Госдумы проходят пикеты противников программы реновации столичного жилья. Как сообщает в Фейсбуке "Московский активист", участники акции скандируют "Оленевода в тундру", "Долой реновацию", "Руки прочь от Москвы". Приходящих на работу депутатов активисты встречают криками "Позор!", "Реноваторов под суд!", "Воры!".

По оценке московского отделения партии "Яблока" Сергея Митрохина у здания Госдумы собрались порядка 300 человек. Сотрудники полиции потребовали протестующих разойтись, так как мероприятие не было согласовано с городскими властями. В пресс-службе "Яблока" отмечают, что в ходе акции правоохранители задержали Митрохина и руководителя общественной приемной отделения Антона Антонова-Овсеенко.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве. В рамках программы реновации столичные власти планируют снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах города, а жителей переселить в новостройки.