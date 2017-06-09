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Московский листок

Российские пилоты сотнями уезжают на работу в азиатские авиакомпании

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 7

Российские пилоты сотнями уезжают на работу в азиатские авиакомпании

Более 300 пилотов российских авиакомпаний за последние два с половиной года уехали работать в другие страны, еще около 400 человек находятся в "процессе оформления документов", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников издания, большинство пилотов переходят на работу в азиатские авиакомпании, в частности в Китай и Корею. Уезжают как правило наиболее подготовленные специалисты с отличным знанием английского языка - командиры и командиры-инструкторы.

По данным издания, утечка кадров затронула такие компании, как S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». По словам одного из собеседников издания, уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабного сбоя в расписании полетов этой авиакомпании в конце мая — начале июня.

В авиакомпании изданию подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. Основная причина оттока, по мнению «ВИМ-Авиа», «имеет экономический характер»: в странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах.

Сотрудник одного из зарубежных рекрутинговых агентств, которое занимается подбором летчиков для китайских авиакомпаний, пояснил изданию, что зарплата пилота в стране в среднем в четыре раза превышает российский уровень — до 25 тысяч долларов в месяц. График работы — 80 часов налета в месяц (в РФ — 90), не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней). С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что "лишь стимулирует приход летного состава из России", отмечает источник. По его словам, интерес к российским пилотам проявляют десять китайских авиакомпаний, отдавая предпочтение сотрудникам с налетом от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что "пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше".

По его словам, авиакомпания уже пять раз увеличивала зарплату, но "больше не видит возможностей для ее роста", поскольку второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС — 470 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб.

В российском Минтрансе подтвердили информацию об утечке кадров, однако заверили, что "проблема гораздо меньшего масштаба". Ведомство обсуждает сложившуюся ситуацию с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
.Дмитрий..г..Запорожье. написал 09.06.2017 12:07
В этом нет ничего удивительного.Кроме СССР мало кто в мире учил и продолжает учить пилотов для гражданской авиации.Как правило в гражданскую авиацию переходят после окончания карьеры в ВВС,причем времени для работы в коммерческой авиации остается не много,ибо требования к допуску на летную работу довольно жесткие.У жителей азии в связи с особенностями физиологии этот срок еще меньше.Вот и покупают специалистов.Как говорят в таких случаях..ничего личного-бизнес..
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(без названия)
.......... . . написал 09.06.2017 11:59
похоже китаю даже не надо ничего тут завоевывать - все само к ним сбежит.
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толи еще будет
Sergey написал 09.06.2017 11:42
Согласно конституции России высшей властью в стране является народ. Воля народа это референдумы, выборы, митинги, пикеты, а если вы сидите дома и высказываете недовольство в инете, то на самом деле вам все нравится:)
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Билеты на самолеты выше, чем в других странах, а зарплата кадрам &#8212; меньше
ВасилийВавильевич написал 09.06.2017 11:40
Это только у нас такое возможно.
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уезжают специалисты, уезжают из пут-ской России
Eduard Sh написал 09.06.2017 11:38
человеческий капитал не нужен чиновникам из кремля... чиновники же здесь зарабатывают а жить будут за границей&#8230;
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Скоро и до машинистов поездов очередь дойдет.
бивис написал 09.06.2017 11:37
Будем на машинах через всю страну ездить
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Ну, не на Украину же!
Э То что ?! написал 09.06.2017 11:32
...а то там-явропа...
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