Российские пилоты сотнями уезжают на работу в азиатские авиакомпании

Более 300 пилотов российских авиакомпаний за последние два с половиной года уехали работать в другие страны, еще около 400 человек находятся в "процессе оформления документов", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников издания, большинство пилотов переходят на работу в азиатские авиакомпании, в частности в Китай и Корею. Уезжают как правило наиболее подготовленные специалисты с отличным знанием английского языка - командиры и командиры-инструкторы.

По данным издания, утечка кадров затронула такие компании, как S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». По словам одного из собеседников издания, уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабного сбоя в расписании полетов этой авиакомпании в конце мая — начале июня.

В авиакомпании изданию подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. Основная причина оттока, по мнению «ВИМ-Авиа», «имеет экономический характер»: в странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах.

Сотрудник одного из зарубежных рекрутинговых агентств, которое занимается подбором летчиков для китайских авиакомпаний, пояснил изданию, что зарплата пилота в стране в среднем в четыре раза превышает российский уровень — до 25 тысяч долларов в месяц. График работы — 80 часов налета в месяц (в РФ — 90), не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней). С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что "лишь стимулирует приход летного состава из России", отмечает источник. По его словам, интерес к российским пилотам проявляют десять китайских авиакомпаний, отдавая предпочтение сотрудникам с налетом от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что "пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше".

По его словам, авиакомпания уже пять раз увеличивала зарплату, но "больше не видит возможностей для ее роста", поскольку второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС — 470 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб.

В российском Минтрансе подтвердили информацию об утечке кадров, однако заверили, что "проблема гораздо меньшего масштаба". Ведомство обсуждает сложившуюся ситуацию с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.