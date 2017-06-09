Противников реновации у Госдумы разгоняют жёстко и бескомпромиссно

Одиночные пикеты проходят возле Госдумы, где сегодня будет рассматриваться во втором чтении законопроект о реновации. Трансляцию ведет Facebook-сообщество "Московский активист".

К зданию на Охотном ряду пришли активист Тимирязевского района, одна из создателей Штаба защиты москвичей Юлия Галямина, муниципальный депутат Лефортово Александра Андреева, муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина и другие известные активисты Москвы. Галямина сравнила реновацию с государственным переворотом и подрывом основ государственного строя, также напомнив о том, что сегодня в суде рассматривается первый из принятых исков против реновации.

Участники пикетов скандируют "Оленевода в тундру", "Долой реновацию", "Руки прочь от Москвы". Приходящих на работу депутатов активисты встречают свистом и криками "Позор!", "Реноваторов под суд!", "Воры!" Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин оценил количество участников примерно в 300 человек и отметил, что никогда столько людей не приходило протестовать к Госдуме.

К Госдуме подогнали два автозака. Правоохранители предупредили собравшихся, что акция несанкционирована, и призвали их разойтись. В ответ москвичи начали скандировать: "Это наш город!" После этого полиция начала задерживать участников акции по одному. Первым был задержан Митрохин. По словам очевидцев, задержание проходило грубо. Ранее полицейские уже пытались задержать Митрохина и еще одну женщину, но москвичам удалось живым кольцом оттеснить стражей порядка.

В автозак также отправили члена "Яблока" Антона Антонова-Овсеенко. Когда полицейские его вели, одна из девушек начала упрекать полицейских в том, что они "защищают воров", ее тоже задержали. На сайте "ОВД-Инфо" сообщается о четырех задержанных: помимо Митрохина и Антонова-Овсеенко называются Анастасия Медникова и Виктория Беликова. Несмотря на задержания, участники пикетов не расходятся.

Позже к Госдуме подъехали КАМазы с ОМОНом, сотрудники которого взяли протестующих в кольцо и начали оттеснять. Москвичи поют гимн столицы. К Госдуме также приехали съемочные группы федеральных каналов, которые ранее игнорировали акции протеста против реновации или передавали информацию в искаженном виде. По словам ведущего прямой трансляции Юрия Иванова, корреспондент "России" явно "троллил" горожан, у которых брал интервью. Активисты, с которыми общался корреспондент, считают, что он даже не видел законопроект о реновации.

Примерно через час после задержания Митрохина и Антонова-Овсеенко отпустили. Лидер московского "Яблока" сообщил, что официальная причина задержания осталась неизвестной. Девушка, задержанная за упрек полицейским, рассказала, что полицейские назвали противников реновации "марионетками Навального".

Митрохин сообщил по телефону "Интерфаксу", что при его задержании полицейские применили "чрезмерную силу". "Несколько омоновцев довольно жестко взяли за руки и за ноги, потащили в автозак. При этом я им четко сказал, что не собираюсь оказывать сопротивление", - сказал сообщил политик.

Он уточнил, что стоял в одиночном пикете с плакатом "Реновация - это насилие, беззаконие и бесправие". "Закон не запрещает проводить одиночные пикеты где бы то ни было, кроме судов", - сказал лидер московского "Яблока". По его мнению, власти боятся массовых протестов против реновации, поэтому "применяют такие репрессии".

От рдеакции: Я видел, как далеко отгоняли одиночных пикетчиков - аж на Тверскую, стоять возле арки, ведущей во двор Госдумы, - потому что они должны стоять на порядочном расстоянии друг от друга. Однако указывать на бесправие теперь либеральным пальцем глупо - власть организовывалась в нынешнюю вертикаль на глазах "Яблока", в том числе. И взывать теперь к демократическим чувствам ТОЛЬКО - бесполезно. Надо вспомнить то, что глубоко чуждо либералам - что жильё это дано другой властью, Советской, и совершенно бесплатно, это социалистическя собственность, которую капиталистам отдавать нельзя. И именно на этом основании жильё отбирать не смеет оккупационный режим, другая формация. А радость приватизации - ну, вот этим и обернулась. Неприкосновенна и священна частная собственность? Да, но у тех, кто не против режима - вот так, как в царские времена, кому-то волости дарят, а кого-то дворянства лишают, и в солдаты. Реновация ещё раз доказала, как близко РФ к монархизму на избранном ею пути социального регресса.

Д.Ч.

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