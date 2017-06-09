"Родственники за границей" уже не вызывают морального отторжения у дорогих россиян

Россияне стали терпимее относиться к тем или иным связям соотечественников с зарубежьем, в том числе к тем, кто желает переехать за границу: недостойными называться патриотами таковых считали 68% респондентов в 2014 году и только 52% - сейчас, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВЦИОМ.

Также больше россиян перестали считать проявлением непатриотизма наличие второго гражданства (61% против чуть менее половины опрошенных три года назад). Лучше стали относиться и к вступающим в брак с иностранцами или работающим в иностранных компаниях.

В целом социологи полагают, что за годы, прошедшие с момента присоединения Крыма к России, подъем патриотических настроений в обществе несколько ослаб - граждане стали более толерантны к ряду поступков, которые номинально могут свидетельствовать о нелюбви к Родине.

Однако тех, кто не чувствует любви к стране, более половины респондентов считают непатриотами (77%). Негативно относятся и к тем, кто не знает государственной символики (61%) или уклоняется от службы в армии (более двух третей опрошенных), работает в компании - "иностранном агенте" (чуть более половины респондентов).

Кроме того, россияне стали сильнее осуждать явное публичное проявление непатриотизма (47%) и даже согласны, что за это можно уголовно наказывать. Правда, почти столько же (48%) не видит в этом ничего предосудительного.

Хуже россияне стали относиться и к коррупционерам, причем и к тем, кто получает взятки, и кто дает "на лапу". Доля тех, кто уверен, что такие люди не могут быть патриотами, возросла за три года с 66% до 77%.

Отметим, что и перемены в отечественном здравоохранении, его оптимизация - заставляют "валить из Рашки".

Лишь треть жителей России положительно оценивает изменения, произошедшие в системе отечественного здравоохранения и в сфере социального обслуживания, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе второго Форума социальных инноваций регионов, открывшегося 8 июня в подмосковном Красногорске, она рассказала о результатах опроса населения, проведенного по заказу Совфеда аналитическим центром НАФИ, передает ТАСС.

"Оказалось, что 64% опрошенных положительно оценивают изменения в области физкультуры и спорта, почти половина удовлетворена ими в молодежной политике и образовании. Но только треть россиян позитивно оценили процессы в здравоохранении и социальном обслуживании", - сказала Матвиенко.

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