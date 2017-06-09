Игиловцы бросили вызов КНР казнью двух учителей, выкраденных из Белуджистана

Боевики "Исламского государства" (запрещено в РФ) утверждают, что казнили двух китайских учителей, похищенных в юго-западной провинции Пакистана Белуджистане в прошлом месяце. Как пишет The Asian Correspondent со ссылкой на поддерживающее исламистов информагентство Amaq, расправа стала ответом исламистов на усилия Исламабада по привлечению китайских инвестиций и специалистов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что "глубоко обеспокоено" сообщениями об убийстве двух китайских граждан и работает над проверкой информации. "Мы пытались спасти заложников все это время. Китайская сторона пытается узнать больше и проверить информацию с помощью разных средств, в том числе с помощью пакистанской стороны. Пекин решительно выступает против похищения гражданских лиц, терроризма и насильственных действий во всех формах", - отметил в своем комментарии представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, похитили двух преподавателей мандаринского наречия в столице Белуджистана, городе Кветта, 24 мая. Как отмечают СМИ, для Пакистана не характерны инциденты с участием китайских граждан. При этом в Пакистане наблюдается бум изучения китайского языка в связи с тем, что Пекин намерен вложить в различные проекты в стране 57 млрд долларов в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Власти провинции не смогли подтвердить сообщение о смерти педагогов, их трупы не были обнаружены. Никаких комментариев от Министерства внутренних дел Пакистана или дипломатов не поступало.

Как напоминает ABC News, заявление о казни китайцев было сделано вскоре после того, как пакистанские военные отчитались о трехдневном рейде и ликвидации 12 боевиков, которые намеревались создать боевую базу ИГ в Белуджистане.

"Исламское государство" (запрещено в РФ) контролирует определенную территорию в соседнем Афганистане и прилагает усилия к установлению своего присутствия в Пакистане. Ранее исламисты взяли на себя ответственность за несколько крупных терактов, в том числе покушение на заместителя спикера парламента в Белуджистане в мае, унесшее жизни 25 человек.

Посол Китая в Пакистане и другие китайские должностные лица ранее настоятельно просили Исламабад повысить уровень общественной безопасности, в первую очередь в Белуджистане, где китайские инвесторы строят новый порт и финансируют прокладку дорог, чтобы связать свои западные регионы с Аравийским морем.

Число пакистанцев, изучающих мандаринское наречие китайского языка, резко взлетело в 2014 году, когда председатель КНР Си Цзиньпин подписал соглашение о создании китайско-пакистанского экономического коридора, определяющего вложения в размере десятков миллиардов долларов в создание в Пакистане автомобильной, железнодорожной и энергетической инфраструктуры.

Пакистанские сепаратисты, в том числе из связанных с ИГ группировок, расценивают этот проект как уловку для выкачивания из страны природных ресурсов. В ходе различных инцидентов за последний месяц погибли 10 пакистанских рабочих, занятых на строительстве нового порта Гвадара.

Китай ранее выражал озабоченность по поводу предполагаемых связей между пакистанскими боевиками и сепаратистами в западной китайской провинции Синьцзян, где за последние годы в различных столкновениях были убиты сотни человек. Предполагается, что синьцзянские сепаратисты находят убежища в горной части Пакистана.

Напомним, тем временем в Сирии знамя "освободителей от игиловцев" уже перехватили США и коалиция, а оказанная ВКС РФ помощь в этом деле прошла совершенно незамеченной. Однако США освобождают Сирию вовсе не для Асада, что дали понять бомбардировкой его армии.

Вчера Коалиция США нанесла очередной, третий по счёту удар по проправительственным войскам Сирии в районе Ат-Танфа, сообщают СМИ.

Первым информацию о новом ударе распространил журналист CNN Райан Браун в своём Twitter. Браун отметил, что операция против лояльных Дамаску формирований была проведена после того, как беспилотный летательный аппарат, предположительно принадлежащий армии Башара Асада, попытался нанести удар по силам международной коалиции и был сбит.

Второй ракетный удар коалиции США был нанесён по проправительственной армии Башара Асада в Ат-Танфе 6 июня. В результате атаки погибли двое военных.

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