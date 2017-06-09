Думаки примут реновацию во втором чтении, хотя обломки хрущоб вывозить и некуда

Госдума рассмотрит в пятницу, 9 июня, после 16 часов во втором чтении законопроект о реновации московского жилья. В рамках заседания будет заслушан доклад председателя комитета ГД по транспорту и строительству Евгения Москвичева, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Ко второму чтению в редакции законопроекта был внесен ряд поправок. Однако критики законопроекта назвали их "потугами пропагандистов", отметив, что в проекте закона сохранились различные нарушения (градостроительной документации, прав граждан и другие), а также добавились новые сомнительные решения.

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ рекомендовал Госдуме отклонить во втором чтении законопроект о реновации либо отложить его принятие как минимум на полгода во избежание "очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса".

Что изменилось в законопроекте ко второму чтению

В редакции законопроекта ко второму чтению уточняются характеристики домов, которые могут войти в программу реновации, передает ТАСС. Если изначально указывалось, что это дома первого периода индустриального домостроения, то теперь оговаривается, что к ним относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957-го по 1968 год, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.

Расширяются возможности собственников жилья в сносимых домах. Сначала проект закона предполагал предоставление равнозначного жилья, теперь же у собственников квартир будет возможность получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. Жилье будет предоставляться в пределах того же района, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов: там квартиры будут давать в пределах округа, а не района.

Кроме того, желающие смогут за дополнительную плату получить квартиры большей площади или с большим количеством комнат, в том числе это может быть сделано за счет средств материнского капитала.

Как только по конкретному дому будет принято решение о сносе по программе реновации, жителей освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт.

В законопроекте также отмечается, что собственники и наниматели квартир в домах, подлежащих сносу, не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не заплатили денежную компенсацию.

В законопроекте ко второму чтению прописали гарантии для тех, кто приобрел квартиру в подлежащем сносу доме в ипотеку. Ипотечный кредит перейдет на новое помещение, которое предоставят в рамках программы.

При этом в проекте закона есть оговорка о том, что его нормы не распространяются на аварийное жилье. Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в программу реновации жилищного фонда Москвы, их снос и гарантии жителям регулируются уже существующими законами.

В новой редакции законопроекта о реновации появились и правила учета голосов жителей, высказывающихся за или против проекта. Изначально регламент голосования не прописывался, его должно было устанавливать правительство Москвы. Предполагалось, что те, кто не проголосуют, будут считаться высказавшимися за включение дома в программу реновации.

Впоследствии систему учета голосов "молчунов" было решено изменить, что нашло отражение в законопроекте. Согласно документу, голоса собственников или нанимателей жилья, не высказавшихся за включение или невключение дома в программу реновации, будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. Для того чтобы дом снесли, потребуются голоса "за" от двух третей жителей дома.

В законопроекте также указано, что жильцы в течение 90 дней (ранее в тексте фигурировал срок в 60 дней) со дня принятия решения о реновации до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы. Для этого им нужно будет собрать более одной трети от общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме. Если решение будет принято, то дом исключат из программы.

Панели разрушенных хрущёвок некуда будет вывозить из столицы

Тем временем спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов сообщил, что строительный мусор, который появится после сноса московских пятиэтажек, некуда везти.

Такое заявление он сделал в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос, как и куда придется вывозить обломки хрущевок.

«Некуда. В Московскую область точно некуда», – заявил Иванов.

Он пояснил, что мусорный полигон представляет собой непростое инженерное сооружение.

«Но все Подмосковье у нас уже в легальных и нелегальных мусорных полигонах, именно поэтому, кстати, и было принято решение о строительстве современных заводов по термической обработке твердых бытовых отходов. Но на ваш вопрос, куда повезут строительные отходы по программе реновации, я сейчас ответить не могу. На это вообще должны отвечать авторы этой программы», – заключил он.

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