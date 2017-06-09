Загоревшийся в Ярославле топливный склад стал ЧП городского масштаба

В Ярославле утром в пятницу, 9 июня, загорелся топливный склад на Промышленном проезде. Из-за возгорания на месте ЧП начали взрываться бочки с топливом, над городом поднялся огромный столб черного дыма. Для ликвидации пожара были стянуты все городские резервы спасателей. Из соседних домов пришлось эвакуировать местных жителей.

Сообщение о пожаре на складе поступило в областное управление МЧС в 11:10 по местному времени (совпадает с московским). "Пожарные подразделения незамедлительно выехали на место возгорания", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным ведомства, в 12:40 была объявлена локализация пожара. "Пожарные подразделения работают на месте возгорания. Привлекалась лаборатория Роспотребнадзора", - отметили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Как сообщило местное сетевое издание 76.ru, возгорание произошло на Промышленном проезде возле дома N10 в городской промзоне. Люди из ближайших домов были эвакуированы. "Взрываются бочки с топливом. Ситуация очень серьезная. Все резервы спасателей стянуты на Промышленный проезд", - рассказали изданию в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

В Сети появилось видео полыхающего склада, охваченного клубами черного дыма.

Напомним, на 2 июня площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки увеличилась более чем в два раза, сообщается на сайте "Авиалесоохраны". Площадь пожаров по состоянию на 00:00 1 июня составляла 13 тысяч гектаров, к тому же времени суток 2 июня она возросла до 30 тысяч гектаров. В Иркутской области площадь увеличилась с 5,4 тысячи до 19 тысяч гектаров, в Забайкалье - с пяти до 7,6 тысячи, в Туве - с 1,6 тысячи до 2,5 тысячи, в Бурятии - с 81 до 134 гектаров.

В Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае горит в общей сложности около 560 гектаров леса.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда нескольких регионов прекращены работы по тушению - на площади 5,6 тысячи гектаров. В их числе - по одному пожару в Иркутской области, Красноярском и Приморском краях, а также два пожара в Хабаровском крае.

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