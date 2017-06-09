Дмитрия Борисова обвинили в избиении полицейского на мартовской антимедведевской акции

Следователи предъявили обвинение шестому задержанному накануне, 8 мая, активисту по "делу 26 марта" Дмитрию Борисову по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщается на сайте СК РФ.

Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного антикоррупционного митинга Борисов дважды ударил ногой по голове сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

Сегодня, 9 июня, следствие должно избрать Борисову меру пресечения.

Перед задержании дома у Борисова полицейские провели обыск, рассказывала его мать. По ее словам, сотрудник СК показал ей фотографии, на которых видно, "что там Дима, толпа людей", но из тех снимков матери активиста мало что удалось понять. Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину", - пояснила женщина.

По "делу 26 марта" проходят шесть человек. Помимо Борисова, это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. По данным следствия, во время митинга "Он нам не Димон" в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти.

Шпакова Тверской суд столицы приговорил 24 мая к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Представитель прокуратуры Лариса Сергуняева просила для подсудимого два года колонии общего режима. "С учетом общественной опасности, а также с учетом того, что преступление направлено на нарушения порядка управления, наказание может быть связано только с лишением свободы", - цитирует ее сайт "Открытой России". В ходе заседания по ходатайству прокуратуры судья продлил срок содержания Шпакова под стражей до 15 ноября, передает "Интерфакс". Сам Шпаков и его адвокат Сергей Бадамшин возражали против продлении ареста, поскольку обвиняемый признал свою вину, принес извинения потерпевшему подполковнику полиции Валерию Гоникову и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, предполагающем, что приговор фигуранту выносится без исследования доказательств по делу, а наказание в таком случае не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за инкриминируемое деяние.

А актеру Кулию 18 мая дали восемь месяцев колонии-поселения.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция состоялась 26 марта и в центре Москвы.

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