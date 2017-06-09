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Московский листок

Набиуллина осталась главой ЦБ еще на пять лет

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 0

Набиуллина осталась главой ЦБ еще на пять лет

Депутаты Госдумы проголосовали за продление полномочий председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. За это решение проголосовали 360 депутатов, против — пятеро, один воздержался.

"В своей деятельности Банк России руководствуется стратегическими целями, их знает каждый сотрудник Центробанка - это ценовая стабильность, обеспечение устойчивости финансового рынка, доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, развитие национальной платежной системы и развитие и поддержка технологий и инноваций на финансовом рынке", - цитирует ТАСС выступление Набиулиной в Госдуме.

Напомним, Эльвира Набиуллина руководит Центробанком с июня 2013 года. Текущий срок ее полномочий заканчивается в июне 2017 г. В середине 2013 г. срок полномочий главы Центробанка был увеличен с четырех до пяти лет.

 



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