ЦБ: отток капитала из России вырос 2,2 раза за год

Чистый отток капитала из России в январе-мае текущего года составил 22,4 миллиарда долларов против 10,3 миллиарда долларов за аналогичный период 2016 года, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"С начала года чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительным данным, вырос до 22,4 миллиарда долларов против 10,3 миллиарда долларов годом ранее. Определяющее влияние на динамику показателя оказали операции первого квартала 2017 года, в апреле-мае с.г. чистый вывоз капитала существенно замедлился", - говорится в сообщении.

В структуре чистого вывоза капитала, в отличие от предыдущего года, доминировали операции банковского сектора по размещению иностранных активов и погашению внешних обязательств.

В документах регулятора отмечается, что в мае вывоз капитала составил $1,4 млрд.

Напомним, по оценке Минэкономразвития, отток капитала из России в 2017 и 2018 гг. не должен превысить $10 млрд в год.