Ленинградских студентов отговаривают требовать ответов от Путина и Медведева

Ректорат петербургского Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И. И. Мечникова порекомендовал студентам не участвовать в оппозиционной акции "Требуем ответов!" 12 июня и не перепутать ее с разрешенными мероприятиями в поддержку "незыблемого курса" президента РФ Владимира Путина. Соответствующее обращение опубликовано на сайте вуза.

В тексте указывается, что 12 июня в День России в Петербурге будут проходить "официальные (разрешенные) мероприятия". Их цель - "поддержка незыблемого курса президента В.В. Путина на развитие демократии в России, курса на преодоление технологического отставания, курса на развитие социального общества в нашем Отечестве".

На присутствие в рядах студентов вуза сторонников оппозиции указано как на досадный факт. "В то же время по достоверной информации в вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который, используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде", - сказано в тексте.

"Массовые беспорядки, нарушения общественного порядка - противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации. Как эти действия могут отразиться на вас?! Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?!" - говорится в заявлении (пунктуация оригинала).

Ректорат призвал студентов "не поддаваться на провокации", "проявить стойкость и благоразумие" и менять жизнь в стране "законным и демократическим путем", "упорной работой и учебой".

Судя по объявлению на сайте, университету предстоят выборы ректора. Сейчас ректором, согласно данным сайта вуза, является Хурцилава Отари Гивиевич, доктор медицинских наук из Сухуми.

На сайте "Известные ученые" можно узнать, что он исполняет обязанности ректора с сентября 2007 года, а до этого c 1999-го по 2007 год был главным врачом городской Покровской больницы в Петербурге. Имеет медаль 300 лет Санкт-Петербурга и орден святого Даниила Московского РПЦ.

До сих пор в Петербурге своей гражданской позицией, совпадающей сс официальной, прославился ассистент кафедры информационной безопасности государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Ренат Халлиулин, который в марте во время пары по программированию для первокурсников осудил участие студентов в антикоррупционных митингах "Он нам не Димон".

12 июня, в День России, оппозиционер Алексей Навальный призывает людей выйти на улицы и потребовать расследования коррупционных схем, в которых замешан премьер-министр Дмитрий Медведев. В акции, согласно странице "Команды Навального" в соцсети "ВКонтакте" участвуют больше 160 городов по всей России.

В Петербурге, в отличие от Москвы, акцию не согласовали, но активисты планируют выйти и присоединиться к другому культурно-массовому мероприятию.

Тем временем и "Открытая Россия" объявила о проведении в Москве акции "Бессменный полк" 12 июня, в День России. По замыслу активистов, мероприятие должно стать "маршем позора", в рамках которого люди пройдут с плакатами, в частности, изображающими неприкосновенных из касты силовигархов: президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и других российских чиновников и бизнесменов.

Как сообщается на официальном сайте "Открытой России", акция станет "маршем позора, в ходе которого жители нашей страны смогут увидеть на плакатах лица тех, кто уже полтора десятилетия богатеет, обманывая и обкрадывая россиян".

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