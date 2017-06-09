Нефтебюджет Путинской России пополнится лишним триллионом, но всё уйдёт на силовиков и реновацию

9 июня депутаты на пленарном заседании Госдумы обсудят законопроект о поправках в федеральный бюджет в первом чтении. Документ, вносящий изменения в госсмету на 2017 год, правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента 26 мая.

По расчетам Минфина, доходы страны по итогам текущего года окажутся выше. Ранее ведомства предполагали, что в бюджет поступит порядка 13,488 трлн рублей, однако сегодня они полагают, что в казну поступит на 1,191 трлн рублей больше. Таким образом, предполагаемые доходы составят 14,679 трлн рублей.

Дополнительные средства в бюджет поступят благодаря более высокой цене на нефть. Текущая версия бюджета рассчитана, исходя из 40 долларов за баррель нефти марки Urals, однако средняя цена сырья превысила 51 доллар. Поэтому новый вариант сметы правительство предлагает пересчитать, исходя из стоимости одного барреля нефти в 45,6 доллара.

Минфин также изменил прогнозы относительно курса рубля, заложенного в бюджет. Сегодня смета рассчитана по курсу 67,5 рубля за доллар. Правительство предлагает пересчитать показатели, исходя из цены одного доллара 64,2 рубля.

Однако, как раннее отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), даже такой скорректированный показатель подразумевает значительное ослабление рубля, так как курс сегодня приближается к 57 рублям за доллар.

От редакции: Учитывая то, какими ударными темпами Роснефть опустошала недра РФ за обсуждаемый думаками период, неудивительно, что получилось немного больше - однако это не должно никого радовать. Производящий сектор вообще никак не задействован во "вставании с колен", что уже в который раз осуществляет Россия Путинская - ну, подороже был баррель. И это не зависящее от России вообще обстоятельство тотчас превращают едва ли не в триумф всех ветвей власти - от такого новостного убожества и радоваться-то стыдно, по идее. Однако радуются! Любопытно, запланированная правительством Медведева (и "озвученная" Кудриным на питерском форуме) дальнейшая приватизация нефтянки - как-то должна ещё пополнить нефтебюджет империи?

На глазах изумлённой публики, граждан РФ, имеющих на нефть российскую точно такое же право, как и Сечин, кусочки Роснефти были проданы в Катар и Швейцарию. Это делалось "по поручению и плану" правительства Димона Медведева. За единовременную выплату отдали в разы этой выплаты превышающие запасы... Это тоже победа правительства Медведева? Тогда как объяснить госдолг Роснефти, который только растёт и приближается к заоблачным цифрам, примерно половина "озвученного, пополненного" нефтебюджета. Может, всё ушло на бонусы менеджеребцам Роснефти? А теперь они радуются дополнительному триллиончику в бюджете, когда на одну реновацию из него вкроили почти четыре. Они там явно уже давно на калькулятор не смотрят - тратят на сверхпотребление своё и наведение предвыборной красоты в Москве то, что было необходимо бедствующим регионам, и ещё этим хвастаются!

Российское правительство (Медведева) определилось с использованием дополнительных доходов бюджета на 2017-2019 годы. Основную часть денег получат силовые ведомства. При этом затраты на образование и здравоохранение будут многократно ниже. Такое распределение средств связывают с неэффективной системой управления в силовых структурах, а также с подготовкой Кремля к грядущим президентским выборам. В целом Минфин намерен увеличить бюджетные расходы на 361,8 млрд рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении поправок в бюджет на 2017-2019 годы, размещенному на сайте Государственной думы РФ.

Д.Ч.

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