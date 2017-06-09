Теракт, совершённый шахидкой на рынке в Ираке, унёс жизни минимум 31 человека

В результате взрыва, устроенного террористкой-смертницей на рынке иракского города Эль-Мусайиб, в 80 км к югу от Багдада, погиб по меньшей мере 31 человек, еще 35 получили ранения, сообщает агентство Reuters.

Министерство внутренних дел Ирака ранее подтвердило гибель 20 человек. "Взрыв в районе рынка в Эль-Мусайибе осуществил террорист-смертник, в результате погибли 20 человек, 21 получил ранения", - заявил официальный представитель ведомства Саад Маан, которого цитирует ТАСС.

В пятницу стало известно о еще одном теракте, совершенном в священном для мусульман-шиитов городе Кербела. Ранения получили четыре человека.

По информации прессы, взрывное устройство также привела в действие женщина-смертница. Бомба была спрятана у нее под одеждой.

Ответственность за оба теракта взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещено в РФ).

30 мая в центре столицы Ирака Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 11 человек, еще около 50 человек получили ранения.

Тогда взрыв прогремел неподалеку от кафе-мороженого на одной из оживленных улиц города. После взрыва вспыхнул пожар, уничтоживший несколько автомобилей. Власти сообщили, что сработало взрывное устройство, заложенное в припаркованной машине.

Напомним, исламисты и конкретно игиловцы несут в регионе большие потери в течение уже двух месяцев. 6 июня "Демократические силы Сирии" (Syrian Democratic Forces, SDF), которым на днях Пентагон начал поставлять вооружение и боеприпасы, при поддержке международной коалиции во главе с США начали штурм сирийского города Ракка, передает агентство Reuters. Силы коалиции также нанесли удар по позициям сил Башара Асада на юге страны.

"Морские пехотинцы обеспечивают артиллерийскую поддержку с целью помочь партнерским силам разгромить ИГ", - объявил 6 июня официальный представитель Пентагона Эрик Пахон, подтвердив участие морских пехотинцев США в штурме Ракки, которая с 2013 года удерживается и считается "столицей" террористической организации "Исламское государство" (запрещено в РФ).

При этом он подчеркнул, что позиция американского военного ведомства "с точки зрения общей стратегии не изменилась": "наша роль - консультировать, оказывать помощь и поддерживать партнерские силы, которые воюют с целью вернуть родную землю" (цитата по "Интерфакс").

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