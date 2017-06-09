"Хреновация" прошла второе чтение и 14-го будет принята

Госдума приняла во втором чтении проект о реновации. Третье чтение законопроекта о реновации жилого фонда Москвы планируется на 14 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В общем, сколько не болела, а всё померла...

Разговоров было много, даже некто Путин что-то такое обещал не допустить, не подписать и вообще всей своей грудью мастера спорта СССР встать за интересы граждан.

На финал реновация, прозванная в народе "хреновацией", уже практически стала законом - третье чтение как правило формально. Примут.

Не помогла и манифестация у стен Думы, закончившаяся задержаниями.

Накануне глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев в свою очередь заявил о поддельных подписях против законопроекта о реновации, поступивших в Госдуму в течение недели. По его словам, из 20 тысяч подписей более 6 тысяч оказались дублями, а реальным жителям районов, попадающих под реновацию, принадлежит только 4 тысячи подписей. Все остальное, заявил Москвичев, "подделка", а в числе упомянутых 4 тысяч подписей "50 процентов тех, кто на самом деле за снос".

Понятно, что при такой "демократии" даже законопроект о поголовной кастрации москвичей получит полное одобрение оскопляемых, даже несмотря на их же истошные вопли.

"Собянин не соответствует Москве и её жителям!"

Напомню, в чем суть закона о реновации.

Его суть в том, что он вообще-то не нужен. Существующих законодательных норм более, чем достаточно, чтобы переселять жителей пятиэтажек в новое благоустроенное жилье. Вы признаете дом аварийным и отселяете жильцов по закону.

Но зачем тогда "хреновация"?

А затем, что жителей отселяют без учета стоимости той земли, которая находится под их домом и принадлежит жильцам на основе совместного владения. А ее стоимость часто во много раз превышает цену самого строения. Сейчас, когда у вас отчуждают собственность в целях затройки, то после возведения на вашей земле коммерческого жилья вы имеете право на свою долю. А так просто получите квартирку. Даже если она окажется на том же самом месте, но в башне высотой в 25 этажей, то вам никто не компенсирует того, что на вашей земле у вас над головой появятся еще 20 этажей с коммерческим жильем.

И второй момент - это разрешение возводить дома под программу реновации без полноценного землеотвода. Это уже прямо противоречит Строительному кодексу, и даже если сегодня вам все оформят как бы "по закону", то через 10 и даже 20 лет к вам могут прийти, и уже по закону (без всяких кавычек) выкинуть вас из незаконно занимаемой вами жилплощади.

Вот такие "благодетели" у нас.

И договориться с властями "по-хорошему" уже не получится. Закон примут, Совет Федерации утвердит, Путин подпишет. Никуда не денется.

Выход только один - смена жуликоватой власти.

Собянина в отставку, Путина в очередь

Для начала - петиция Путину об отставке Собянина и его шоблы с расследованием "подвигов". Пока так. Надо наращивать давление на власть, пока она сама нас всех не передавила, как клопов по одиночке.

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Анатолий Баранов