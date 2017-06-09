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Московский листок

США лукаво уговаривают братьев-мусульман ослабить блокаду Катара

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 0

сша блокада катар
США лукаво уговаривают братьев-мусульман ослабить блокаду Катара

Блокада Катара рядом государств вредит интересам США, Вашингтон призывает ее ослабить, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы призываем королевство Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет ослабить блокаду Катара", - сказал он в пятницу, делая специального заявление для прессы.

По словам госсекретаря, "блокада вредит военным действиям США в регионе в рамках кампании против "Исламского государства" (запрещено в РФ )".  ые последствия, особенно во время священного месяца Рамадан, и этой проблемой надо заняться немедленно", - отметил он.

Блокада также идет вразрез с экономическими интересами США в регионе, отметил госсекретарь.

При этом Тиллерсон призвал Катар прислушаться к озабоченностям своих соседей, Он выразил надежду, что дальнейшей эскалации в регионе Персидского залива не будет.

Как отметил госсекретарь, "эмир Катара достиг прогресса в противодействии финансированию поддержки и выдворению террористических элементов из своей страны, но он должен сделать больше, и должен сделать это быстрее".

Накануне официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Тиллерсон по распоряжению президента США Дональда Трампа будет исполнять роль посредника по урегулированию кризиса в Персидском заливе из-за ситуации вокруг Катара.

Тем временем жители Катара, узнав о разрыве дипломатических отношений с семью странами и о закрытии единственной сухопутной границы с Саудовской Аравией, в понедельник утром, 5 июня, устремились в магазины, чтобы запастись едой и питьевой водой, сообщает Youm7. Через Саудовскую Аравию в Катар импортируется большая часть пищевых продуктов.

Doha News публикует фотографии покупателей в различных магазинах, в том числе продуктовых, отмечая, что такой ажиотаж прежде наблюдался только после поста в месяц Рамадан.

Люди наполняют корзины бутылками молока, воды, покупают мешками рис, запасаются мясом, яйцами и другими товарами.

"Я никогда еще не видел ничего подобного, люди выходят с тележками, полными еды и воды", - говорит один из жителей столицы Катара Дохи в супермаркете Carrefour в торговом центре Villaggio mall.

В катарских соцсетях распространяются фотографии пустых магазинных полок. Сообщается, что прежде всего жители страны скупили курицу и другое свежее и замороженное мясо.

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