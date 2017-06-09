Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бравый убийца Брейвик отрёкся от имени и фамилии

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 0

неонацизм норвегия
Бравый убийца Брейвик отрёкся от имени и фамилии

Организатор двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик официально сменил имя и фамилию. Теперь в реестре населения страны он значится как Фьотольф Хансен (Fjotolf Hansen), сообщает в пятницу, 9 июня, местное издание VG. Адвокат террориста подтвердил такие данные, но не уточнил, когда и почему Брейвик это сделал. Он лишь отметил, что подзащитный решился на такой шаг совсем недавно.

8 июня Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме. Юристы заявили, что будут обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Террорист сетовал на то, что содержится в одиночной камере, ему не дают общаться с другими заключенными. Он назвал такое обращение бесчеловечным. В апреле 2016 года окружной суд в Осло признал эту жалобу частично обоснованной и назначил ему компенсацию, но в марте 2017-го Апелляционный суд Боргартинга отменил ее, посчитав, что «одиночка» оправдана, поскольку Брейвик не раскаялся и представляет угрозу.

22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимум в Норвегии, но срок можно продлевать многократно, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным. Террорист содержится в трехкомнатной камере.

Напомним, Андрес Брейвик поступил в Университет Осло, об этом стало известно 17 июля 2015 года, передает Reuters. Он будет проходить обучение, оставаясь в одиночной камере. «Он отвечает требованиям приема. Мы придерживаемся наших правил, и он будет допущен», — заявил агентству ректор Университета Осло Оле Петтер Оттерсен. Он отметил, что заключенные имеют право обучаться до тех пор, пока их учебные отметки будут высокими.

Новости по теме:

Брейвик подался в политологи

Норвежский стрелок боролся с марксизмом и мультикультурализмом

Освободившись от наручников, бравый Брейвик тотчас кинул суду "зигу"

Правозащитник Брейвик добился справедливости: пищу из микроволновки заменят и кофе подогреют

Бравый Брейвик убивал "белых братьев", вдохновляясь патриотическими идеалами путинизма и нашизма



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это капитализм, детка...
Это капитализм, детка...
06.06.2017
И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа?
И.Гундаров: как остановить вымирание русского наро...
09.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бравый убийца Брейвик отрёкся от имени и фамилии (0)
США лукаво уговаривают братьев-мусульман ослабить блокаду Катара (0)
"Хреновация" прошла второе чтение и 14-го будет принята (8)
Теракт, совершённый шахидкой на рынке в Ираке, унёс жизни минимум 31 человека (0)
Нефтебюджет Путинской России пополнится лишним триллионом, но всё уйдёт на силовиков и реновацию (1)
ЦБ: отток капитала из России вырос 2,2 раза за год (1)
Набиуллина осталась главой ЦБ еще на пять лет (3)
Ленинградских студентов отговаривают требовать ответов от Путина и Медведева (1)
Дмитрия Борисова обвинили в избиении полицейского на мартовской антимедведевской акции (2)
Загоревшийся в Ярославле топливный склад стал ЧП городского масштаба (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк - царь гoры!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Самадж Ланка
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вот же хреновация - сколько не болела, а всё померла...
Максим Калашников Максим Калашников: К статье в "Нешнл интерест": все упирается в экономическую немощь РФ!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Арцах
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss