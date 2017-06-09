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Московский листок

Курс фунта стерлингов осудил итоги парламентских выборов в Британии

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 2

кризис выборы англия парламент
Курс фунта стерлингов осудил итоги парламентских выборов в Британии

Курс фунта стерлингов упал почти на 2% по отношению к доллару после новостей о том, что на выборах в Британии ни одна из партий не набрала подавляющего количества голосов. Об этом сообщает Bloomberg. «Подвешенный парламент — наихудший сценарий для фунта, учитывая, что политическая неопределенность — это его известная ахиллесова пята», — сказал стратег по валюте ING Groep NV Вирадж Патель.

Как стало известно, британский фунт упал до $1,27. Такой показатель стал самым низким с апреля этого года. Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по результатам досрочных выборов переизбралась в парламент, одержав победу в избирательном округе Мейденхед.

Также в парламент к настоящему времени переизбрались лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, глава МИДа страны Борис Джонсон, министр финансов Филипп Хаммонд, министр образования Джастин Грининг, а также глава минобороны страны Майкл Фэллон.

Согласно последним данным, к настоящему времени члены Лейбористской партии получили 164 мандата, а члены Консервативной партии — 149.

Выборы в Великобритании прошли на фоне усиленных мер безопасности, принятых после недавних терактов в Манчестере и Лондоне. После теракта в Лондоне многие британские политики призывали отложить проведение выборов, однако Тереза Мэй.

Напомним, в минувшие выходные был в Лондоне инцидент, который мог сорвать выборы.

Медицинские службы в Лондоне утром в воскресенье сообщили о последствиях ночной террористической атаки: погибли семь человек, 48 госпитализированы. В четверг 8 июня в Британии должны пройти парламентские выборы. Консервативная партия объявила о приостановке предвыборной кампании в воскресенье. Мэр Лондона Садик Хан выступил против переноса голосования, передает Reuters.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик794 написал 09.06.2017 23:44
Какие потусторонние силы отравили людей на Дубровке, убили детей в Беслане, уничтожают мирных сирийцев?
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(без названия)
вася написал 09.06.2017 23:38
сколько ни устраивали терактов,сколько не взрывали своих граждан-а таки не удалось получить подавляющий перевес в парламенте. Подонки *****...
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