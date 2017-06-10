"И.о. референдума" запретил отставку Собянина

402 депутата проголосовали вчера, по сути, за отмену неприкосновенности частной собственности. Да, уже упрекают - мол, чего это коммунисты ратуют за частную-то собственность? Но ведь речь не о национализации, собственность эта не перестанет быть частной, только перекочует из карманов многих - в карманы немногих. Это сраные "хрущевки", о которых сыр-бор, единственное, что выгадали люди после того, как - чего греха таить, предали собственную власть и захотели "хозяина". А хозяин пришел, и давай грабить!

Сначала делились - мы украдем заводы-пароходы, нефтяные вышки и прочую общенародную собственность, а вам - разрешим приватизировать ваши халупы. Но спустя время хозяева задумались - а не жирно ли? И решили - жирно! Вот и отбирают.

Что, наголосовались "по приколу"? Ну вот он, самый прикол и начался! Прикольно же...

Я думаю, у американцев серьезное отношение к голосованию с тех времен, когда каждый фермер или траппер на просторах только еще осваиваемой Америки и правда был весомой человеческой единицей. Мало было народу. И каждый мог чувствовать себя этаким Ноем, высадившимся на пустынный берег. И его голос - значил!

А у нас другая история - все равно голосовали за "единый блок коммунистов и беспартийных", ошибиться бюыло нельзя, просто невозможно.

Когда же наступили иные времена, и выбор снова стал выбором из многих вариантов, оказались не готовы. И навыбирали себе... Ну да вы в курсе.

Как им удается, после стольких безнадежных голосований воспроизводить свою власть мерзавцев - это загадка для будущих историков. А для нас - другая загадка, как теперь все это исправить?

Начнем с Собянина. Как, имея пред глазами Навального, пусть хоть с миллионом его недостатков, могли избрать этого?.. А еще говорят Москва снобистский город.

Но вот уже наелись. Отрыжка пошла. В глазах "зеленые девушки" и девушка Настя, которая поставила раком всю столичную номенклатуру. И ничего, сктати, стоят и делают вид, что нравится.

А вот нам, простым горожанам, стоять в этакой позиции непривычно и как-то неловко. Дети смеются и все такое.

Так что сам бог велел начать с Собянина.

Начали. Написали материал, прямо скажу, хороший, не стыдно.

Собянин не соответствует Москве и её жителям!

Отправили в виде петиций на Change.org и на РОИ. На первом где-то 550 подписей сейчас, люди интересуются и голосуют.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ



А вот от РОИ пришел ответ.

РОИ – Заключение предварительной экспертизы:

08 июня 2017 в 11:27 Здравствуйте. Вы разместили инициативу Обращение москвичей к президенту России В.В. Путину, № 77Р36546.



Общественная инициатива противоречит статье 6 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» и в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183, не подлежит размещению на интернет-ресурсе.



Рекомендуем ознакомиться с рекомендациями по подаче инициатив в разделе «Памятка»



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Ну, в статье 6 закона о референдуме и правда говорится:

"5. На референдум не могут выноситься вопросы:

3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации".

Но мы ведь не на референдум выносим петицию! Или сайт РОИ у нас теперь вместо референдума?

И самое главное - мы не выносим вопроса о досрочном прекращении полномочий Собянина. Мы обращаемся к президенту, в компетенции которого это находится, с просьбой отправить в отставку мэра Москвы. Мы выступаем не как народ - носитель высшей власти, как в Конституции, а смиренно просим его высокопревосходительство снизойти до нас и убрать этого замечательного руководителя из нашего города куда-нибудь, где он принесет меньше вреда. А может и пользу принесет, мы не знаем.

Но анонимная некоммерческая организация, которая, как можно понять, на основе аутсорсинга возложила на себя функции Конституционного суда, трактует конституционные законы и осуществляет цензуру, категорически запрещенную в той самой Конституции РФ.

Вот так и живем.

Итак, остается только петиция на Change.org.

Нам уже попеняли, что, мол, есть закон об отзыве мэра Москвы. Почему мы не хотим по закону?

Ну так законов у нас много, даже конституция есть, причем прямого действия. Только действует не всегда...

Так вот, для того, чтобы по этому маловыполнимому закону хотя бы доползти до постановки вопроса об отставке мэра, нужно как-то мобилизоваться. Эту задачу мобилизации, а также агитации, пропаганды и организации, и выполняет эту первичная кампания по сбору голосов. Мы сами должны поверить в себя, понять, что нас достаточно много.

Кстати, на ФОРУМе.мск тоже идет голосование, и примерно в таком же темпе, как на Change.org.

Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?: Да (507) Нет (39)

Вчера эта петиция на Change.org вышла в топ, но этого еще очень мало. Нужно все же тысяч двадцать хотя бы голосов. Для самоуважения хотя бы.

Что дальше?

Вопрос резонный и на него ответ имеется.

Нет, конечно, никакой надежды на то, что Путин прочтет петицию, набравшую много-много голосов, и отправит Собянина в отставку. Нет большой надежды и на действенность закона об отзыве мэра Москвы.

Но в сентябре этого года пройдут муниципальные выборы в столице. И если мы выберем муниципальных депутатов с четким настроем на смену власти в столице (хотя бы), то и закон может начать действовать, и отставка мэра не станет казаться столь уж нереальной.

Через месяц с небольшим начнется регистрация кандидатов в депутаты. Процедура с виду несложная, но на самом деле потенциально неугодных кандидатов регистрировать не будут - и ли будут пытаться не зарегистрировать. Будут "резать" на чем угодно, даже на отсутствии справок о несудимости - потом мождно будет судиться, но выборы уже пройдут. А справку в МВД делают месяц, кстати. Так что пора бежать заказывать. И таких "крючков" будет много.

Ясно, что кандидатов, которые поддержат требование об отставке Собянина не будут допускать к выборам в первую очередь - даже с грубыми нарушениями закона, им плевать. Но потом, после регистрации, будет очень просто отличить наших кандидатов от "не наших". Войдет человек в инициативную группу по сбору подписей за отставку Собянина по закону об отзыве мэра - наш человек. Не войдет - значит хозяйская собачка, служить будет хозяину, а не тем, кто его выбрал.

Инициаторы сбора подписей на Change.org тут выступают как "камикадзе", но кто-то должен "засветиться", что поделать. Но остальные наши кандадаты должны идти с главным пунктом программы - отставка мэра и его банды. Не строительства песочниц и даже не остановки реновации - это при нынешней власти несущественно. А сменится власть, причем на кого угодно, новая команда "борзеть" уже не рискнет, особенно если предыдущую настигнет еще и расследование деятельности, с делами и посадками.

В нашей действительности дело это рискованное. Напомню, что инициаторы референдума об отвественности власти уже два года сидят, идет суд и их хотят упечь серьезно. То, что предлагается вам, очень похоже. Но кто сказал, что свобода и власть народа даются легко?

Все, что можно сделать сейчас, чтобы избежать надвигающейся неумолимо катастрофы - это консолидироваться, четко осознавать собственные интересы и упорно, методично двигаться к заявленной цели. Первый этап - взятие власти в Москве под контроль граждан.