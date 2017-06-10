Призыв в тонтон-макуты

Не то, что я хочу возродить термин «тонтон-макуты», который был в ходу во времена моей молодости. Этот термин креольского языка в те времена начал использоваться потому, что официальные органы власти (полиция, госбезопасность) существующих тогда в мире государств ещё не решались откровенно и открыто совершать преступления против своего народа, и поэтому фашистские диктатуры нуждалась в добровольцах-преступниках.

В мире такие отряды начиналось с чернорубашечников Муссолини и штурмовых отрядов Гитлера, которые пусть и формально, но, всё же, служили народу - имели целью социальные преобразования, а диктатор был тем, кто вёл к этим преобразованиям. И если в диктаторе возникали сомнения, то отряды выступали и против него, как это было со штурмовиками Рэма, выступившими против Гитлера. Однако к моему времени (к 60-70 годам) во всём мире эти штурмовые отряды уже выродились в нечто иное и специфическое - вот в этих тонтон-макутов. И то, что сегодня есть в России и на Украине, на самом деле похоже не на чернорубашечников или штурмовиков, а именно на отмороженных тонтон-макутов. Тонтон-макутам было плевать на народ - они защищали диктатора потому, что быть тонтон-макутом было выгодно.

Правда, украинские тонтон-макуты своей строптивостью по отношению к власти внешне похожи на штурмовиков Германии. Но только внешне, поскольку никаких социальных целей не имели на Майдане, и не имеют и сейчас. Так, что называть их по аналогии с охранными отрядами нацистов будет оскорбительно для нацистов, хотя тонтон-макуты Украины к нацистам и пытаются примазаться. Нет, ребята, вы не штурмовики, вы тонтон-макуты.

Кому лень шарить в Интернете, напомню, что термин «тонтон-макуты» восходит к диктатуре президентов Гаити - к диктатуре отца и сына Дювалье, - которые правили Гаити с 1957 по 1986 годы. На Гаити тогда было то, что сегодня в России - что-то вроде путино-медведевского тандема. Однако, в отличие от России, на Гаити ещё долго оставалась реальная оппозиция, и верные народу офицеры и граждане ещё долго оказывали сопротивление диктаторам. Вот диктаторы Дювалье и организовали отряды тонтон-макутов для расправы с оппозицией.

Тонтон-макуты - это что-то вроде негосударственной милиции национальной безопасности и одновременно политической группировки - что-то типа Правого сектора и нацбатов на Украине. Тонтон-макуты соединяли функции эскадронов смерти (убийц), полиции, госбезопасности и дювальеристской политической организации, выступая главной силовой и политической опорой этой династии диктаторов - президентов Дювалье. Тонтон-макуты истребляли политическую оппозицию, рэкетировали предпринимателей, терроризировали население. Это был орган насилия власти над населением, созданный из добровольцев, как бы, не являющихся властью.

Тонтон-макуты - это банды, которые выращивает власть, когда ей надо задавить оппозицию, а сама власть пока не имеет для беззаконной расправы над оппозицией достаточного количества подлецов, служащих в государственных органах и судах. Кроме того, власть хочет сделать вид, что она к убийствам и насилиям над оппозицией не имеет отношения.

Сегодня, разумеется, первыми бросаются в глаза тонтон-макуты Украины, поскольку за ними уже длинная череда безнаказанных убийств, начиная от холокоста в Одессе до убийства Олеся Бузины. А в России, из-за давно устоявшейся путинско-медведевской диктатуры, отсутствия судов и наличия огромного количества готовых на преступления подонков во всех силовых структурах, тонтон-макуты пока не прибегают к очевидным убийствам, ограничиваясь безнаказанным выплескиванием зелёнки в лицо Навального и иных авторитетных оппозиционеров.

Интересно, что «украиномовные» на Украине никогда ничего оригинального придумать не могли и сегодня не способны. К примеру, они совершили «Майдан», в котором оригинальное только название, а по сути это государственный переворот 1993 года в России. Интересно, что теперь по примеру своих братьев по подлости из России, тонтон-макуты Украины пустили в ход и зелёнку, и мы можем прочесть: «Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Наталия Королевская частично потеряла зрение после нападения радикалов. …женщине грозит частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены. Как сообщает сайт телеканала «112 Украина», ожог Королевская получила, когда приехала в Одессу для участия в Съезде женщин юга. Там её и облили зелёнкой неизвестные».

Исходя из того, чем занимались и занимаются тонтон-макуты, приходишь к выводу, что согласятся заниматься такой подлостью исключительно те, кто от рождения не человек, а мразь, то есть какие-то маргиналы и отбросы общества.

Однако, в связи с развитием Интернета и пропагандистской войны в киберпространстве, появились тонтон-макуты и в Интернете (уничтожать оппозицию нужно и там), а анонимность интернет-информации делает интернет-тонтон-макутов более откровенными, что позволяет и исследователю лучше понять этих добровольцев. А именно - понять, что среди них не только пользующиеся случаем алчные бандиты, но и достаточно много реальных добровольцев - тех, кто служит диктатуре бесплатно. Достаточно много тех, кто не от рождения и не из-за насилия над собою, а добровольно становится мразью.

Казалось бы, такое невозможно, тем не менее…

Вот представьте, что вы понимаете, что власть в вашей стране преступна и понимаете, что с этой властью нужна борьба, и понимаете, что не бороться с властью могут только люди тупые, не понимающие, что именно происходит, или подонки, которым такая власть выгодна. Но!

Но вам страшно выступать против власти. Очень страшно!

Казалось бы, в чём проблема? Забейся в угол и сиди тихо, как масса кретинов, которых по жизни интересует только пиво и разговоры о бабах. Но вы же не такой, вам не хочется осознавать себя трусливым подонком, и у вас возникнет потребность оправдаться в собственных глазах.

А как? Да только одним способом - убедить себя и всех, что борьба с властью приведёт к ещё худшим результатам. И после этого у «волонтера» открывается единственный путь - путь вступления в тонтон-макуты, поскольку фактическая служба власти не так страшна, как против власти.

И отсюда оголтелая клевета на любых реальных противников режима. Эта клевета - это «партийный билет» тонтон-макута, он этим показывает и будущим подельникам, и власти - я свой, я с вами, я тоже клевещу на врагов режима! И таким образом этот «волонтер» надеется и лицо не потерять, и в этом стаде тонтон-макутов спокойно дожить до смерти от естественных причин.

Вот посмотрите на Шария. На Украине он, гражданин Украины, борец с тонтон-макутами - борец с теми, кто убивает оппозицию за то, что она против организаторов майдана 2014 года. Он сам против майдана 2014 года бескомпромиссно и откровенно. Мои аплодисменты!

А в России, до которой Шарию, казалось бы, нет дела, Шарий против Навального - против того, по сути единственного, кто реально борется с организаторами майдана 1993 года. Как это понять?

Я уже писал, что Шарию на самом деле страшно в эмиграции, и Шарий либо за деньги, либо даже бесплатно даёт сигнал режиму в России - «я свой, я тонтон-макут». По-другому это можно объяснить? Можно объяснить, почему Шарий, вместе с другими тонтон-макутами, закрыв глаза и заткнув уши, воспроизводят мантру про то, что их «опыт им показывает, что Навальный хочет Майдана»? Опыт это хорошо, но это то, что проверить нельзя. А доводы проверяются фактами. А факты у вас есть?

Интересен мои личные наблюдения - опыт моего сайта.

Вот у меня на сайте комментатор, удивлённый наплывом врагов Навального, спросил: ««Ребят, а какое зло совершил Навальный? Этот вопрос задавал многим из своих знакомых. Почти все таращат глаза и поливают грязью. А чё натворил-то? Вот что натворил проект «путин» можно по пунктам перечислить и что будет дальше к «бабке не ходи». Если можно по Навальному по пунктам без деталей». Я вынес этот вопрос эпиграфом к статье «Антимайдан майдана 1993 года». И ноль! Никто из моих комментаторов, ставших тонтон-макутами, ни к этой статье, ни к другим, даже не попробовал описать, что же такого Навальный сделал во вред России.

Тут надо оговориться. У меня на сайте в месяц бывает от 20 до 30 тысяч посетителей, которые заходят на сайт в среднем по четыре раза в месяц и в среднем находятся на сайте около 6 минут, просматривая в среднем около 3 страниц. А всего в месяц на сайте просматривается более 250 тысяч страниц - моих статей. Я эти статистические данные привожу, чтобы было понятно, сколько у меня этих тонтон-макутов в рассчёте на обычных людей.

Да, у меня на сайте среди обычных комментаторов пасутся и штатные (платные) тонтон-макуты «из органов», кроме них всегда было и до десятка просто дебилов, которые приходили на сайт, чтобы меня (не мои работы, а меня) обругать и этим потешить свой комплекс неполноценности. Однако после моего ареста не только эти дебилы, которые, по сути, в интеллектуальном смысле сами ни на что не способны, а и несколько вроде бы нормальных комментаторов, ранее критически относившихся к режиму, вдруг записались в тонтон-макуты и стали злейшими врагами Навального. В результате, получается где-то 20-30 тонтон-макутов на 25 тысяч обычных посетителей.

Стать-то тонтон-макутами они стали, но, по сути, и они не могут объяснить, почему они при виде Навального всю грудь себе слюнями забрызгали. Какое-то тоскливое отсутствие элементарной логики. С одной стороны, «их опыт им говорит, что Навальный готовит майдан», с другой стороны, «их опыт им говорит, что если бы Навальный не был ставленником США, то его бы арестовали и посадили». Как меня.

И этих интернет-тонтон-макутов уже совершенно не смущает, что они защищают в России не какое-то мифическое «спокойствие», защищают не «Россию от разрушения», а защищают всего лишь мерзких воров у власти, и защищают единственным доводом - без этих воров у власти будет «ещё хуже». Их опыт, видите ли, им об этом говорит.

К опыту нужны мозги, а если их нет, то какой опыт тебе поможет? Была такая сказка про то, как мужик и медведь занимались сельским хозяйством. Посадили репу, и мужик предложил медведю осенью собрать вершки, а он-де соберет корешки. Медведь согласился, и, соответственно, стал умным таким, опытным. На следующий год посеяли пшеницу, и медведь потребовал себе корешки - «опыт не пропьёшь!».

Так и нынешние тонтон-макуты, защищающие кремлёвский режим, - они «опытные», они «это всё на Украине видели».

«Дебилы, бл…ь!» ©.





Дебилизация власти

Вообще-то, последнее относится и к тем, кого интернет-тонтон-макуты защищают, - к фашистам-диктаторам режима.

При приёме добровольцев в армию Рима, их по одному приводили к центуриону, и тот внезапным криком в лицо начинал оскорблять добровольца. И смотрел: если доброволец краснел, то его принимали в когорту (у разъярённого быка глаза кровью наливаются), а если бледнел, то отказывали (бледнеют от страха).

28 марта у фашистского режима России хватило ума арестовать 1000 только москвичей. Режим явно хотел, чтобы москвичи побледнели от вида силы его беззаконного произвола - от бессовестных, нагло фабрикующих дела ментов, от бессовестных судей. Да, не спорю, кто-то из этой тысячи арестованных и униженных, кто-то из их друзей и родственников при виде этого произвола и побледнел, но даже они запомнят на всю жизнь не только страх, но и ненависть к режиму. А ведь кто-то и сразу покраснел.

Это не очень хорошо, потому что нагло и беззаконно арестовывая и осуждая своих граждан, режим готовит тех, кто будет безжалостно расправляться с его холуями, готовит тех, у кого не допросишься пощады потому, что режим и холуи режима и этих людей 28 марта не щадили.

А это плохо, это не радует и говорит о дебильности режима.

Вспомним, в феврале 1917 года состоящее из либералов Временное правительство, свергнув царя, для защиты своей власти от страха вооружило 40 тысяч жителей Петрограда, назвав их милицией. Но уже почти все свободные мужчины были в то время на фронте, свободными оставались только студенты, гимназисты и прочие лица свободных профессий. И вот эта милиция из этих лиц начала сразу же мстить – начала убивать. Уже в первый день буржуазной революции, 28 февраля 1917 года, в Петрограде, прямо у здания Государственной Думы, в котором и заседало Временное правительство, около трех часов дня были расстреляны 14 полицейских. А всего в Петрограде за время смены власти было убито и ранено 1443 полицейских, это практически каждый четвертый полицейский тогдашней столицы России. Трупы полицейских складывали штабелями на льду замерзшей Невы.

Как тут ни сетуй, а получается, что царская полиция это как-то заслужила. Заслужила и в глазах тех, кто перед ней, всесильной полицией, краснел, и в глазах тех, кто бледнел.

Вообще-то, кровавого переворота нельзя бояться (если нет иного выхода), но кровавый переворот это брак даже тех, кто переворот планирует. Это нехватка у этих революционеров ума провести дело без крови.

И уж тем более, кровавый переворот не должен готовить сам режим. Но это правило для умного режима. А с тупого режима что возьмёшь?

Ведь вот насколько даже царские слуги до Николая II были умнее при подавлении бунтов. Это же только любимец Поклонской, Николай II, начал кровавую цепь бунтов, и начал тем, что побоялся выйти к народу 9 января 1905 года, и приказал расстрелять идущих к нему его подданных. Да, был риск, что в идущей к царю толпе какой-нибудь революционер попробует выстрелить в царя, но ты не мужчина, если всю жизнь хочешь прожить без риска, тем более, - ты не царь! Николай II и не был настоящим царём - это был ленивый и самовлюбленный дебил. Это бесспорно.

Но цари до Николая II кровавое подавление бунтов категорически не приветствовали. К примеру, в Империи давали потомственное дворянство низшие степени всего двух орденов - Св. Георгия и Св. Владимира. Так вот, Владимирский крест давался за подавление бунта, но только за МИРНОЕ подавление. Если ты применил к бунтующим насилие, то цари могли тебя простить, но не благодарили. Насилие применить и дурак сможет.

И, конечно, царям хватало ума не создавать в свою защиту банды тонтон-макутов, это же оскорбительно! У тебя же в руках органы государственной власти - зачем тебе ещё и бандиты?

Ну и, разумеется, зачем тебе тупые подвывальщики из Интернета? Если они тебе нужны, значит у тебя нет государственных СМИ, значит вместо журналистов в этих СМИ те, кто «Дебилы, бл…ь!» ©.

Либо тебя во власти уже ничем не отмоешь, и тогда да - тогда твое спасение в тонтон-макутах.

Благо, помянутая трусость потенциальных тонтон-макутов сама их к тебе погонит.

От редакции: Вот только одно не понятно. "Навального - против того, по сути единственного, кто реально борется с организаторами майдана 1993 года".

Вот те несколько тысяч человек, которые погибли в октябре 1993 года - они боролись нереально? А вот Леша Навальный, которому тогда было лет 16, и которого там и близко не было, реально. Он же Алабинскую среднюю школу тогда закончил.

И до 2010 года, когда по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении Альбац, Сергея Гуриева и Олега Цывинского он, проходил полугодовое обучение в Йельском университете, о нем вообще никто ничего не слышал. А вот о Каспарове слышали, иначе хрена была бы нужна великому Навальному его рекомендация?

Или вот Юрий Игнатьевич Мухин, подсудимый, находящийся под домашним арестом - он не борется? Или борется, но как-то не по-настоящему, не как Навальный? А ведь мог бы и побороться, глядишь, и подлечиться разрешили бы где-нибудь в Испании. И срок с реального на условный поменяли бы. Вот Удальцов не боролся, и сидит.

Ну, про нас и речи нет...

А.Б.