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Московский листок

Коммунистический батальон "Призрак" не пускает карателей в Желобок

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 5

лнр ато призрак
Коммунистический батальон "Призрак" не пускает карателей в Желобок

В связи с распространившимися в последнее время в Сети паническими слухами, что батальон "Призрак" после тяжёлых боёв сдал н.п. Желобок, батальон выпустил в ЖЖ официальное коммюнике, подтверждённое фотографиями.

В целом, положение на фронте можно охарактеризовать как стабильно-тяжёлое. Укропы грамотно реализуют своё преимущество в живой силе и вооружении, но пока что никаких значимых результатов не достигли. Разве что "серой зоны" больше не существует, и война после тихого 2016 года с его обстрелами издалека стремительно превращается в close range combats со сплошной линией обороны а-ля ПМВ и ежедневным расходом б/к, способным заставить поседеть любого зама по РАВ.

Большая часть посёлка после боя выглядит примерно так:




А проходы между разрушенными домами усеяны воронками всех калибров:




Около крайних домов посёлка валяются укроповские трофеи, брошенные "лыцарями" во время поспешного бегства:



Впрочем, не всем "рабовласникам" удалось свалить на своих двоих. Судя по количеству крови на брошенной одежде и амуниции, некоторым вместо шести соток донбасской землицы придётся довольствоваться всего двумя метрами:




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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
!!!QTAKI-BOG--JASNO&!!! написал 10.06.2017 01:56
"
(без названия)
Укропы как бы на своей земле написал 10.06.2017 00:54
Не?"
- Свою землю они потеряли на майдауне, когда суверенитет над страной таки патриоты отдали еуро-пейцам и амеропитекам! А вот дончане свою - таки не потеряли, но ее приходится таки защищать от уголовников, которые выполняют преступные приказы узурпаторов власти и пеРдателей, засевших в таки столице к-л "юкрейнистан" - таки кретинограде...
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хохломакаки ищут где бы сдохнуть,тупое чмо жыдобандеровское
.Дмитрий..г о в н о..Запорожье написал 10.06.2017 01:34
Тупые безьяйцевые жыдохохломакаки тупорылые безмозглые лезут,и огребают по полной. В АТО набрали жыдохохлоидиотов
тупорылых, ,чтоб от нечисти тупорылой избавиться.Хохломакак
не жалко-Вальцмандавошка их посылает,скотов,чтоб сдохли,макаки.
Ответить
хохломакаки ищут где бы сдохнуть,тупое чмо жыдобандеровское
.Дмитрий..*****..Запорожье написал 10.06.2017 01:33
Тупые безьяйцевые жыдохохломакаки тупорылые безмозглые лезут,и огребают по полной. В АТО набрали жыдохохлоидиотов
тупорылых, ,чтоб от нечисти тупорылой избавиться.Хохломакак
не жалко-Вальцмандавошка их посылает,скотов,чтоб сдохли,макаки.
Ответить
(без названия)
.Дмитрий..г..Запорожье. написал 10.06.2017 01:14
Типичный бред типичных кацапорылых макак.Целью операции был не собственно захват села Желобок а высоты 175,9 что и было сделано.Кроме того наши закрепившись на окраине села Желобок выбив оттуда кацапорылых захватчиков,и взяли под контроль Бахмутовскую трассу.Освобождение самого села и окрестностей вопрос ближайшего времени как собственно и Кадиевки.
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(без названия)
Укропы как бы на своей земле написал 10.06.2017 00:54
Не?
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