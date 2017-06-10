Коммунистический батальон "Призрак" не пускает карателей в Желобок

В связи с распространившимися в последнее время в Сети паническими слухами, что батальон "Призрак" после тяжёлых боёв сдал н.п. Желобок, батальон выпустил в ЖЖ официальное коммюнике, подтверждённое фотографиями.
В целом, положение на фронте можно охарактеризовать как стабильно-тяжёлое. Укропы грамотно реализуют своё преимущество в живой силе и вооружении, но пока что никаких значимых результатов не достигли. Разве что "серой зоны" больше не существует, и война после тихого 2016 года с его обстрелами издалека стремительно превращается в close range combats со сплошной линией обороны а-ля ПМВ и ежедневным расходом б/к, способным заставить поседеть любого зама по РАВ.
Большая часть посёлка после боя выглядит примерно так:
А проходы между разрушенными домами усеяны воронками всех калибров:
Около крайних домов посёлка валяются укроповские трофеи, брошенные "лыцарями" во время поспешного бегства:
Впрочем, не всем "рабовласникам" удалось свалить на своих двоих. Судя по количеству крови на брошенной одежде и амуниции, некоторым вместо шести соток донбасской землицы придётся довольствоваться всего двумя метрами:
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!!!QTAKI-BOG--JASNO&!!! написал 10.06.2017 01:56
(без названия)
Укропы как бы на своей земле написал 10.06.2017 00:54
Не?"
- Свою землю они потеряли на майдауне, когда суверенитет над страной таки патриоты отдали еуро-пейцам и амеропитекам! А вот дончане свою - таки не потеряли, но ее приходится таки защищать от уголовников, которые выполняют преступные приказы узурпаторов власти и пеРдателей, засевших в таки столице к-л "юкрейнистан" - таки кретинограде...
.Дмитрий..г о в н о..Запорожье написал 10.06.2017 01:34
тупорылых, ,чтоб от нечисти тупорылой избавиться.Хохломакак
не жалко-Вальцмандавошка их посылает,скотов,чтоб сдохли,макаки.
.Дмитрий..*****..Запорожье написал 10.06.2017 01:33
тупорылых, ,чтоб от нечисти тупорылой избавиться.Хохломакак
не жалко-Вальцмандавошка их посылает,скотов,чтоб сдохли,макаки.
.Дмитрий..г..Запорожье. написал 10.06.2017 01:14
Укропы как бы на своей земле написал 10.06.2017 00:54