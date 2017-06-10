Коммунистический батальон "Призрак" не пускает карателей в Желобок

В связи с распространившимися в последнее время в Сети паническими слухами, что батальон "Призрак" после тяжёлых боёв сдал н.п. Желобок, батальон выпустил в ЖЖ официальное коммюнике, подтверждённое фотографиями.

В целом, положение на фронте можно охарактеризовать как стабильно-тяжёлое. Укропы грамотно реализуют своё преимущество в живой силе и вооружении, но пока что никаких значимых результатов не достигли. Разве что "серой зоны" больше не существует, и война после тихого 2016 года с его обстрелами издалека стремительно превращается в close range combats со сплошной линией обороны а-ля ПМВ и ежедневным расходом б/к, способным заставить поседеть любого зама по РАВ.

Большая часть посёлка после боя выглядит примерно так:









А проходы между разрушенными домами усеяны воронками всех калибров:









Около крайних домов посёлка валяются укроповские трофеи, брошенные "лыцарями" во время поспешного бегства:







Впрочем, не всем "рабовласникам" удалось свалить на своих двоих. Судя по количеству крови на брошенной одежде и амуниции, некоторым вместо шести соток донбасской землицы придётся довольствоваться всего двумя метрами:





