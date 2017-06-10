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Московский листок

Путин пожаловался на нехватку времени для своих внуков

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 1

Путин пожаловался на нехватку времени для своих внуков

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну признался, что у него есть внуки, сообщает телеканал CNN. На вопрос Стоуна «Любите ли вы своих внуков?» Путин ответил, что очень любит, но не находит много времени, чтобы играть с ними. До этого президент публично не рассказывал о своих внуках. Известно, что у него есть две дочери - Мария (родилась в 1985 году в Ленинграде) и Катерина (родилась в 1986 году в Дрездене). Ранее в интервью ТАСС Путин сообщал, что обе его дочери живут в Москве и он встречается с ними примерно раз в две недели.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), снятого американским режиссером Оливером Стоуном, состоится 12 июня на телеканале Showtime.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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так может уже пора... на пенсию
kerg написал 10.06.2017 08:15
и до кучи сечиных, миллеров, ковальчуков и ротенбергов с собой прихватить. Гладишь, и экономика начала б подниматься с колен...
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