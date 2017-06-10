Президент Болгарии заявил готовности поддержать отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии Руман Радев заявил, что готов поддержать отмену санкций в отношении России но не может инициировать этот процесс. "Я с удовольствием окажу поддержку любым действиям по отмене этих санкций, но нужно понимать что президент не может самостоятельно инициировать подобные действия", - заявил Радев в интервью телеканалу BTV.

По его словам, европейские санкции устроены таким образом, что инициировать процесс их отмены может любая страна. Кроме того, Радев выразил уверенность в том, что рано или поздно отмена санкций произойдет.

Президент также отметил, что намерен в скором времени провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным и пригласить его на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году.

"В скором времени у меня состоится разговор с российским президентом Владимиром Путиным, и я приглашу его на празднование 140-летия освобождения Болгарии", - заявил президент.