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Московский листок

Президент Болгарии заявил готовности поддержать отмену антироссийских санкций

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 1

Президент Болгарии заявил готовности поддержать отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии Руман Радев заявил, что готов поддержать отмену санкций в отношении России но не может инициировать этот процесс. "Я с удовольствием окажу поддержку любым действиям по отмене этих санкций, но нужно понимать что президент не может самостоятельно инициировать подобные действия", - заявил Радев в интервью телеканалу BTV.

По его словам, европейские санкции устроены таким образом, что инициировать процесс их отмены может любая страна. Кроме того, Радев выразил уверенность в том, что рано или поздно отмена санкций произойдет.

Президент также отметил, что намерен в скором времени провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным и пригласить его на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году.

"В скором времени у меня состоится разговор с российским президентом Владимиром Путиным, и я приглашу его на празднование 140-летия освобождения Болгарии", - заявил президент.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Все путем, теперь это так называется, когда все в пролете.
Szanya написал 10.06.2017 08:42
Обычное ничего незначащее заявление президента хоть и не вражеской, но совсем не дружеской страны. Как говорится - обещать не значит женится, а под ласкающие уши слова - отмена санкций, можно что-то и поиметь для скромной такой Болгарии. Кстати, замечательная страна, комфортна для отдыха, дружелюбный народ, низкая стоимость курортной недвижимости, просто аппетиты строительных компаний не такие как в России. Так что рекомендую..
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