Мы практически ничего не знаем о человеке, который правит нами 17 лет

Президент Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну дал понять, что у него есть внуки. Как рассказал телеканал CNN, эта часть беседы проходила на хоккейной площадке. Стоун завел разговор о семье российского президента и спросил, любит ли он своих внуков. Путин ответил, что любит, но не находит много времени, чтобы поиграть с ними. До этого президент России публично не рассказывал о своих внуках. Известно лишь, что у него есть две дочери.

Известно, что есть дочери... А чем они занимаются, как их зовут сейчас - ведь замуж, наверно, вышли, свои семьи есть. Или они лесбиянки и живут нетрадиционной жизнью? Или они нездоровы, и их нельзя показывать на публике? Можете делать любые предположения - Путин скрывает практически все сведения о своей семье.

В странах, где президентов избирают на определенный срок, обществу известно гораздо больше об их семьях. Это естественно, люди хотят знать как можно больше о тех, кому они доверяют управление своей страной.

В обществах, где людей не спрашивают, и где власть назначает себя сама, людям можно сказать - это не ваше дело!

Например, о семье Дональда Трампа известно практически всё, как раньше все было известно о семье Обамы. Говорят, что дочка Трампа даже влияет на внешнюю и внутреннюю политику. А его жена Меланья в голом виде доступна через любую поисковую систему, и в постели с ней отнюдь не Трамп. Зато мы знаем, что Трамп не боится прошлого своей жены, и что в Америке можно вырасти из порностудии до первой леди, потому что демократия.

У нас спецслужбы, откуда родом по официальной версии президент Путин, достаточно пристально следят за семейно-личной сферой жизни сотрудников. Считается, что "изменил жене, изменит и родине". Но президент страны ведь не опер ФСБ, его личная жизнь касается не только кадровой службы на Лубянке.

Но мы ничего не знаем о президенте, который готовится идти на свои четвертые выборы. Где он живет? Кто готовит ему завтрак и с кем он просыпается по утрам? Как зовут его внуков, сколько их, и кто они вообще - девочки, мальчики?

Ведь прав Юрий Мухин - президент превратился в виртуальную фигуру, практически бесплотное создание, место которого может занять кто угодно или которого может не быть вообще, только картинка на компьютере. Это, конечно, крайности. Но за того Путина, которого мы видим на ТВ, может выдавать себя кто угодно - реальный Путин может быть совсем другим человеком, не таким, какого рисует нам официоз.

Вы подумайте - перед четвертыми выборами президента мы узнаем из CNN (!), что у него, оказывается, внуки есть! И то как-то вскользь, мол, есть собачка, лошадка и внуки тоже... Но он с ними не играет, некогда ему.

Ну, мы знаем, что Путин развелся с женой Людмилой, которая была симпатичная и многим нравилась. А кто теперь нравится Путину? Или он тайно принял монашеский постриг? У нас президент-монах?

Нет, правда, мы знаем, что Путин хоть и в возрасте, но крепкий по легенде мужчина. Спортсмен. Днем управляет государством, ночью играет в хоккей.

А плотские желания есть у него? Грубо говоря, с кем он? Ну там новая жена, любовница, может быть две - а что, для образа крутого мачо... Или эту роль выполняют офицеры ФСО по разнарядке? Или ему ничего этого уже не требуется?

Извините, но общество желает знать, кто им управляет.

Хотя "не твоего ума дело" тоже старая чекистская поговорка. Ну не нашего ума, и ладно. Будем строить предположения, исходя из возможностей, со своего уровня.

"А царь-то не настоящий!"

А.Б.