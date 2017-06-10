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Московский листок

Мы практически ничего не знаем о человеке, который правит нами 17 лет

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 12

путин власть президент внуки
Мы практически ничего не знаем о человеке, который правит нами 17 лет

Президент Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну дал понять, что у него есть внуки. Как рассказал телеканал CNN, эта часть беседы проходила на хоккейной площадке. Стоун завел разговор о семье российского президента и спросил, любит ли он своих внуков. Путин ответил, что любит, но не находит много времени, чтобы поиграть с ними. До этого президент России публично не рассказывал о своих внуках. Известно лишь, что у него есть две дочери.

Известно, что есть дочери... А чем они занимаются, как их зовут сейчас - ведь замуж, наверно, вышли, свои семьи есть. Или они лесбиянки и живут нетрадиционной жизнью? Или они нездоровы, и их нельзя показывать на публике? Можете делать любые предположения - Путин скрывает практически все сведения о своей семье.

В странах, где президентов избирают на определенный срок, обществу известно гораздо больше об их семьях. Это естественно, люди хотят знать как можно больше о тех, кому они доверяют управление своей страной.

В обществах, где людей не спрашивают, и где власть назначает себя сама, людям можно сказать - это не ваше дело!

Например, о семье Дональда Трампа известно практически всё, как раньше все было известно о семье Обамы. Говорят, что дочка Трампа даже влияет на внешнюю и внутреннюю политику. А его жена Меланья в голом виде доступна через любую поисковую систему, и в постели с ней отнюдь не Трамп. Зато мы знаем, что Трамп не боится прошлого своей жены, и что в Америке можно вырасти из порностудии до первой леди, потому что демократия.

У нас спецслужбы, откуда родом по официальной версии президент Путин, достаточно пристально следят за семейно-личной сферой жизни сотрудников. Считается, что "изменил жене, изменит и родине". Но президент страны ведь не опер ФСБ, его личная жизнь касается не только кадровой службы на Лубянке.

Но мы ничего не знаем о президенте, который готовится идти на свои четвертые выборы. Где он живет? Кто готовит ему завтрак и с кем он просыпается по утрам? Как зовут его внуков, сколько их, и кто они вообще - девочки, мальчики?

Ведь прав Юрий Мухин - президент превратился в виртуальную фигуру, практически бесплотное создание, место которого может занять кто угодно или которого может не быть вообще, только картинка на компьютере. Это, конечно, крайности. Но за того Путина, которого мы видим на ТВ, может выдавать себя кто угодно - реальный Путин может быть совсем другим человеком, не таким, какого рисует нам официоз.

Вы подумайте - перед четвертыми выборами президента мы узнаем из CNN (!), что у него, оказывается, внуки есть! И то как-то вскользь, мол, есть собачка, лошадка и внуки тоже... Но он с ними не играет, некогда ему.

Ну, мы знаем, что Путин развелся с женой Людмилой, которая была симпатичная и многим нравилась. А кто теперь нравится Путину? Или он тайно принял монашеский постриг? У нас президент-монах?

Нет, правда, мы знаем, что Путин хоть и в возрасте, но крепкий по легенде мужчина. Спортсмен. Днем управляет государством, ночью играет в хоккей.

А плотские желания есть у него? Грубо говоря, с кем он? Ну там новая жена, любовница, может быть две - а что, для образа крутого мачо... Или эту роль выполняют офицеры ФСО по разнарядке? Или ему ничего этого уже не требуется?

Извините, но общество желает знать, кто им управляет.

Хотя "не твоего ума дело" тоже старая чекистская поговорка. Ну не нашего ума, и ладно. Будем строить предположения, исходя из возможностей, со своего уровня.

"А царь-то не настоящий!"

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 12
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Путин сдох давно
Москвич1974 написал 10.06.2017 09:47
Путин - это проект, настоящий сдох давно. Поэтому Путин будет править вечно, до 24 года, потом Медведев, потом два срока до 42 года Путин. А дальше уже неинтересно, к тому времени мы или умрем или стариками будем .
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Re: любопытство не порок , а большое свинство ... и этотне праздное любопытство-это обязанность кажд
Галина написал 10.06.2017 09:39
Вы правы, что каждый имеет право о котором вы написали, а если человек, который правит маньяк или сумасшедший(не дай бог). Подданые должны знать все, что касается правителя. Это про соседского Васю не надо знать ничего и он имеет на это право, но это не касается царя и президента. Конечно лучше не знать про путина и его семью ничего-народ охренет, узнав правду на первом канале. И этого нельзя допустить. А правду о правители мы должны знать. Народ доверяет ему свою судьбу. Васе мы не доверяем свою судьбу, а президенту доверяем.
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Re: слух царапнуло словосочетание "правит нами"
орп написал 10.06.2017 09:36
Это хорошо, что царапнуло слух. Может и до мозгов дойдет, что вами не управляют, а именно правят. Я бы даже сказал - властвуют над вами.
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Точнее
В.Н.Еремеев написал 10.06.2017 09:33
"...давно мы знаем это, да вот признаться не хотим". Из тех, кто захотел признаться, "иных уж нет, а те далече.
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Re: Набат
Bonivur написал 10.06.2017 09:30
Все , что печатается в СМИ не соответствует истине. Этот человек (или клон) для официоза имеет только легенды спецслужб от начала и до конца.Но это не является криминалом.В современной международной и в частности западной политике это в порядке вещей. Главное какую цель и какую политику осуществляет этот субъект. Путин (или как субъект носящий эту фамилию) балансирует в политике и нашем и вашим.Поэтому Россия топчется на месте медленно опускаясь на дно.
Путин ублажает воров-олигархов, дает свободу 5 колонне и спокойно смотрит на разворовывание страны. При этом укрепляет армию и флот для защиты наворованного инородцами от западных финансовых акул. Путин также спокойно смотрит на разнузданную антисоветскую пропаганду, рассчитывая промыть мозги советскому народу, который яростно сопротивляется новым рабовладельцам. То, что нынешний путин, это совсем не тот мелкий гэбэшник , которого привели во власть! Того уже давно нет, поэтому пришлось путина развести с женой, поскольку у той уже сдавали нервы играть роль жены чужого субъекта! Сейчас в стране подготовлены все условия военной диктатуры, чтобы держать народ в узде, так люди уже поняли , что и 5 колонна и встроенная оппозиция из кпрф все это ловушки для народа, которые создали спецслужбы!
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(без названия)
старый рыбак написал 10.06.2017 09:27
Андрей Юрьевич, вы наверное не читаете Мухина, да и со зрительной памятью у вас проблемы.
В любом случае реально не можете отличить, что во Франции с Макроном встречался один Путин, а в Питере на экономическом форуме выступал совершенно иной персонаж, как бы, разные люди. Ну и в хоккей шайбы закидывал как бы третий . Игнатьевича Мухина на бис, пусть и идентифицирует что, где и когда и кто именно.
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любопытство не порок , а большое свинство ...
ЕгорычЪ написал 10.06.2017 09:25
Каждый человек имеет право на защиту информации о личной жизни и президент в том числе . Пиндосовская , балаганная реальность не для России . Нечего натягивать на Россию чужие одежки !
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Плохая идея
Галина написал 10.06.2017 09:14
Ни в коем случае люди не должны узнать правду о путине -это плохо закончится для него. Ни в коем случае нельзя узнать, что его жена и Ее новый муж кормятся на деньги народа очень даже не плохо. И это информация в открытом доступе. Достаточно написать Людмила путина и очеретный и мы увидим виллы, в одном городке в лучшем месте Франции на берегу океана, которые принадлежат дочери путина и жене с новым мужем. Если мы напишем Екатерина Тихонова -мы увидим, что ей строят колоссальный спортивный центр на Минском шоссе с вертолетной площадкой и что она правая рука, очевидно скоро будет первая, в МГУ. Напишите шамалов -Тихонова и вы увидите мужа дочери путина, которому он из фонда национального состояния России подарил почти 2 ярда долларов и теперь он самый молодой в Форбсе. И т.д. И устанешь читать про невероятные квартиры 100 летней бабушки кобаевой. Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы народ несчастной России узнал правду о своем правители. Русские чумные -вилы возьмут и пойдут)))))
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Набат
Александр Гера написал 10.06.2017 09:04
Читать Александр Гера *Набат*,-это сегодня.Сергей Тармашев *Наследие*-это сегодня и завтра. Бывший премьер-министр Великобритании о населении России,должно остаться 15 млн.человек,ее слова.Пора понять суть происходящего.Слушать и читать :В.Катасонов,А.Фурсов и ...
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(без названия)
яЙЙя написал 10.06.2017 09:04
Тов. А.Б., слух царапнуло словосочетание "правит нами" - в такой постановке есть что-то холопское, как мне кажется. Каждый сам решает, кто или что им правит (скажем, мной правит здравый смысл, а есть куча недоумков, которыми правят кукловоды с кисель-тв или пастухи из гундяевской ОПГ). Потому была б корректней формулировка: "деятельность которого (деструктивная либо созидательная - это уж кому как угодно) в той или иной мере оказывает влияние на жизнь населения. Не?
.
А что касается закрытости Вовы Плешивого, то его жизненные установки формировались в то время, когда в УК РСФСР была 121-я статья - привычка прятаться от окружающих, я думаю, оттуда. Да и потом... внуки - есть ли они у Вовы? Вон, к примеру, у дурочки Поклонской и муж был, и ребенок, а потом бац - и нет ничего этого, фата-моргана.
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интересно, сколько забашляли Стоуну
корнхолио написал 10.06.2017 08:59
за такой пиар.
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 10.06.2017 08:54
Форменный фантомас,все покрыто мраком неизвестности.И дела такие же мутные,как у Фантомаса.
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