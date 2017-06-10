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Московский листок

После Дня России ростовчане останутся без воды

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 3

После Дня России ростовчане останутся без воды

После Дня России десятки ростовчан на сутки останутся без воды. Коммунальные неудобства связаны с ремонтными работами на водопроводных линиях, сообщает ростовский водоканал. Так, с 9:00 13 июня до 9:00 14 июня воду отключат на улицах Малиновского, Жмайлова, Мильчакова, Стабильной. Также воды не будет на улицах Текучева, Самойловской, Булавина и Муравьева.

Гапомним, Ростов-на-Дону является одним из городов-миллионников, его население около 1,1 миллиона. А городская агломерация и вовсе является второй по величине и уступает только Московской, в ней живет порядка 2,7 миллионов граждан.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
изумленный написал 10.06.2017 11:13
Из российской Википедии:
--
Санкт-Петербургская агломерация &#8212; моноцентрическая городская агломерация, сформировавшаяся вокруг Санкт-Петербурга. К ней относят всю территорию города федерального значения Санкт-Петербурга и часть территории Ленинградской области. Агломерация простирается примерно на 50 км от центра Санкт-Петербурга.
-
Численность населения Санкт-Петербургской агломерации составляет примерно 5,9 млн человек урбанизированного населения (в том числе г. Санкт-Петербург, Всеволожский, большая часть Гатчинского, большая часть Ломоносовского, часть Кировского, часть Тосненского муниципальных районов Ленинградской области) и 6,2 млн субурбанизированного-тяготеющего (оставшиеся части вышеперечисленных муниципальных районов Ленинградской области, Сосновоборский городской округ Ленинградской области), площадь &#8212; примерно 11,6 тысяч км2.
-
Является второй по величине российской агломерацией после Московской.
-
В первый пояс поселений-спутников ядра агломерации входят территории Санкт-Петербурга, не входящие в ядро агломерации, а также прилегающие территории Ленинградской области. На северо-западе границей первого пояса поселений-спутников является Рощино, на севере &#8212; Агалатово, Лесколово и Сертолово, на северо-востоке Мурино и Токсово, на востоке &#8212; Мга, Шлиссельбург, Всеволожск, Кудрово, Отрадное, Кировск и поселок имени Морозова, на юге &#8212; Тосно, Форносово и Гатчина.
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Re:
орп написал 10.06.2017 10:57
Видимо это связано с тем, что у 5-миллионного Петербурга вообще нет городской агломерации.
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(без названия)
изумленный написал 10.06.2017 10:11
Владение материалом АБ просто потрясает. Вот ростовскую агломерацию вывел на второе место по числу населения. Хотя каждый школьник знает что население Санкт-Петербургской агломерации 6 млн человек, что конечно больше чем 2,7 млн ростовской.
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