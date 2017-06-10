После Дня России ростовчане останутся без воды

После Дня России десятки ростовчан на сутки останутся без воды. Коммунальные неудобства связаны с ремонтными работами на водопроводных линиях, сообщает ростовский водоканал. Так, с 9:00 13 июня до 9:00 14 июня воду отключат на улицах Малиновского, Жмайлова, Мильчакова, Стабильной. Также воды не будет на улицах Текучева, Самойловской, Булавина и Муравьева.

Гапомним, Ростов-на-Дону является одним из городов-миллионников, его население около 1,1 миллиона. А городская агломерация и вовсе является второй по величине и уступает только Московской, в ней живет порядка 2,7 миллионов граждан.