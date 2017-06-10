После Дня России ростовчане останутся без воды

После Дня России десятки ростовчан на сутки останутся без воды. Коммунальные неудобства связаны с ремонтными работами на водопроводных линиях, сообщает ростовский водоканал. Так, с 9:00 13 июня до 9:00 14 июня воду отключат на улицах Малиновского, Жмайлова, Мильчакова, Стабильной. Также воды не будет на улицах Текучева, Самойловской, Булавина и Муравьева.
Гапомним, Ростов-на-Дону является одним из городов-миллионников, его население около 1,1 миллиона. А городская агломерация и вовсе является второй по величине и уступает только Московской, в ней живет порядка 2,7 миллионов граждан.
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изумленный написал 10.06.2017 11:13
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Санкт-Петербургская агломерация — моноцентрическая городская агломерация, сформировавшаяся вокруг Санкт-Петербурга. К ней относят всю территорию города федерального значения Санкт-Петербурга и часть территории Ленинградской области. Агломерация простирается примерно на 50 км от центра Санкт-Петербурга.
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Численность населения Санкт-Петербургской агломерации составляет примерно 5,9 млн человек урбанизированного населения (в том числе г. Санкт-Петербург, Всеволожский, большая часть Гатчинского, большая часть Ломоносовского, часть Кировского, часть Тосненского муниципальных районов Ленинградской области) и 6,2 млн субурбанизированного-тяготеющего (оставшиеся части вышеперечисленных муниципальных районов Ленинградской области, Сосновоборский городской округ Ленинградской области), площадь — примерно 11,6 тысяч км2.
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Является второй по величине российской агломерацией после Московской.
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В первый пояс поселений-спутников ядра агломерации входят территории Санкт-Петербурга, не входящие в ядро агломерации, а также прилегающие территории Ленинградской области. На северо-западе границей первого пояса поселений-спутников является Рощино, на севере — Агалатово, Лесколово и Сертолово, на северо-востоке Мурино и Токсово, на востоке — Мга, Шлиссельбург, Всеволожск, Кудрово, Отрадное, Кировск и поселок имени Морозова, на юге — Тосно, Форносово и Гатчина.
орп написал 10.06.2017 10:57
изумленный написал 10.06.2017 10:11