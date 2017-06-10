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Московский листок

На юге России чрезвычайная ситуация

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 0

На юге России чрезвычайная ситуация

В нескольких населенных пунктах на севере Ростовской области штормовой ветер и град с куриное яйцо выбили в домах окна.

На Кашарский район Ростовской области обрушился мощный шквал. По словам жителей расположенных в муниципалитетах населенных пунктов, стихия разыгралась внезапно, небо резко потемнело и хлынул сильный ливень, сопровождавшийся ураганом. Скорость ветра доходила до 25 метров в секунду.

Ледяные шары размером с куриной яйцо засыпали поля, повредили крыши и в сочетании со шквалами поразбивали окна в домах.

Похожая ситуация сложилась и в соседнем Чертковском районе.

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области на три дня, вплоть до 11 июня.

- При этом на юге Ростовской области вчера было жарко и полный штиль, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Обещанный дождь пошел только сегодня утром, на ураган совсем пока не похоже. Так вот начинаешь ощущать, насколько велика Россия. Ростовская область в 3 с лишним раза больше Бельгии! И лишь чуть меньше Греции. На юге области лето и жара, а на севере град и холодно...



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