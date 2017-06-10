Глава Конституционного суда РФ отметил "право на сопротивление гнету"

6 июня в "Российской газете" (Федеральный выпуск №7288 (122) опубликована статья "Сон права рождает произвол". Её автор обозначен так "Валерий Зорькин (председатель Конституционного суда России)".

В пространной статье много исторических и философских рассуждений, вызвавших споры. Но я предлагаю обратить внимание на тот перечень прав, которые Валерий Дмитриевич считает "естественными", исторически присущими каждому человеку от рождения. Возможно, это пригодится при дискуссии с представителями власти или общественных и политических объединений.

Вот этот фрагмент из статьи главы суда, решения которого по авторитетности и значимости приравнены к тексту Конституции.

Особенно я прошу обратить внимание на последние три пункта.

"В отличие от октроированных [т.е. полученных от высшей инстанции] прав, которые государство "дарует" своим гражданам, естественное право понимается как совокупность прав, которыми все люди обладают от природы в силу самого факта своего рождения. К ним, несомненно, относятся такие права и свободы, как:

право на жизнь;

право на личную свободу;

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;

право на равенство всех перед законом и судом;

право на достойный образ жизни, включая право частной собственности, свободу труда и право на отдых;

право на защиту чести, достоинства и доброго имени;

свобода передвижения и выбора места жительства;

свобода определения своей этнической принадлежности и пользования родным языком;

право на информацию и доступ к культурным ценностям, образование и творчество;

свобода мысли, выражения мнений и убеждений, в том числе - свобода совести, религий, слова, печати, митингов, объединений;

право участвовать в управлении делами государства и общества;

право на сопротивление гнету;

право на мир и всеобщую безопасность;

право народов на самоопределение и некоторые другие."