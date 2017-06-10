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Московский листок

Глава Конституционного суда РФ отметил "право на сопротивление гнету"

Опубликовано 10.06.2017 автором в разделе комментариев 0

суд конституция зорькин
Глава Конституционного суда РФ отметил "право на сопротивление гнету"

6 июня в "Российской газете" (Федеральный выпуск №7288 (122) опубликована статья "Сон права рождает произвол". Её автор обозначен так "Валерий Зорькин (председатель Конституционного суда России)".

В пространной статье много исторических и философских рассуждений, вызвавших споры. Но я предлагаю обратить внимание на тот перечень прав, которые Валерий Дмитриевич считает "естественными", исторически присущими каждому человеку от рождения. Возможно, это пригодится при дискуссии с представителями власти или общественных и политических объединений.

Вот этот фрагмент из статьи главы суда, решения которого по авторитетности и значимости приравнены к тексту Конституции.
Особенно я прошу обратить внимание на последние три пункта.

"В отличие от октроированных [т.е. полученных от высшей инстанции] прав, которые государство "дарует" своим гражданам, естественное право понимается как совокупность прав, которыми все люди обладают от природы в силу самого факта своего рождения. К ним, несомненно, относятся такие права и свободы, как:

право на жизнь;
право на личную свободу;
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
право на равенство всех перед законом и судом;
право на достойный образ жизни, включая право частной собственности, свободу труда и право на отдых;
право на защиту чести, достоинства и доброго имени;
свобода передвижения и выбора места жительства;
свобода определения своей этнической принадлежности и пользования родным языком;
право на информацию и доступ к культурным ценностям, образование и творчество;
свобода мысли, выражения мнений и убеждений, в том числе - свобода совести, религий, слова, печати, митингов, объединений;
право участвовать в управлении делами государства и общества;
право на сопротивление гнету;
право на мир и всеобщую безопасность;
право народов на самоопределение и некоторые другие."



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