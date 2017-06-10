Санкции ООН только подбодрили КНДР готовить к запуску новые межконтинентальные ракеты

КНДР может провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшем будущем. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на центральную газету страны «Нодон синмун».

По данным издания, «серия проведенных Пхеньяном успешных тестов стратегических вооружений показала, что близится время, когда КНДР осуществит запуск МБР». «Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики»,— отмечается в газете.

Напомним, в последнее время КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет. США называют эту страну главной ракетной угрозой. Они наращивают военное присутствие в регионе, разворачивают систему ПРО в Южной Корее, а также усиливают оборону основной территории страны. В отношении КНДР также были расширены санкции.

Министерство иностранных дел РФ ещё в феврале подготовило проект президентского указа об ужесточении санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний.

Указ связан с принятием резолюции Совета Безопасности ООН N2321 от 30 ноября 2016 года, отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В частности, указ предписывает "прекратить научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, официально организованных или представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины".

В то же время сотрудничество Москвы и Пхеньяна в области ядерной науки, машиностроения и авиатехники остается возможным, но лишь в том случае, если Комитет СБ ООН одобрит его и сочтет не способствующим ядерной программе КНДР, отмечает "Коммерсант".

Помимо этого, проект указа предусматривает введение запрета на поставки Северной Корее меди, никеля, серебра и цинка из РФ. Также Пхеньяну больше не станут передавать новые российские вертолеты и морские суда, а уже находящиеся в собственности КНДР суда должны будут пройти досмотр и быть сняты с государственной регистрации.

Ноябрьская резолюция СБ ОНН ввела ряд новых санкций в отношении Северной Кореи за пятое испытание ядерного оружия в сентябре 2016 года. Эти санкции ограничивают экспорт угля главному потребителю КНДР - Китаю - и лишают страну идей чучхе главного источника твердой валюты.

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