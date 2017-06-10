В США гадают о трамповском политическом курсе в отношении Кубы

Дональд Трамп намерен объявить об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны в следующую пятницу, 16 июня, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Соответствующее заявление американский лидер сделает во время поездки в Майами.

По данным агентства, в настоящий момент помощники Трампа завершают пересмотр политики в отношении Кубы и в ближайшие дни направят свои рекомендации по этому вопросу сперва команде президента по вопросам национальной безопасности, а затем и самому президенту в самые ближайшие дни.

Между тем источники уточнили, что заявление Трампа в отношении Кубы может прозвучать и позже 16 июня, если на принятие всех необходимых решений потребуется больше времени.

Напомним, вскоре после президентских выборов в ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о своем намерении разорвать договор о нормализации отношений между Соединенными Штатами и Кубой, если Гавана откажется пересматривать условия соглашения на более выгодные для кубинского народа и для американцев. В команде президента тогда подчеркивали, что кубинскому лидеру Раулю Кастро "придется выполнить требования США", если он заинтересован в продлении этого договора.

В период предвыборной кампании Трамп выступал с жесткой критикой в адрес руководства Кубы, в частности, указывая на притеснения, нарушающие свободу вероисповедания. Миллиардер заявлял о готовности обратить вспять начатый действующим президентом США Бараком Обамой процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

После смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро Трамп назвал его "жестоким диктатором" и выразил надежду, что после его смерти кубинский народ будет свободнее.

Напомним, США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении одностороннего торгово-экономического эмбарго. При Бараке Обаме Штаты взяли курс на восстановление отношений. 20 июля 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.

На Кубе назвали "нелепым" недавнее поздравление президента США Дональда Трампа с Днем независимости по случаю 20 мая. Зачитывая обращение из Белого дома, диктор ТВ подчеркнул, что в этот день на Кубе "родилась американская неоколония", а настоящая независимость пришла к стране лишь в ходе революции 1959 года.

"Нелепое" и "спорное" официальное обращение Трампа зачитали по кубинскому телевидению в субботу вечером по местному времени. Диктор отметил, что СМИ опубликовали "послание плохо информированного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к народу Кубы по случаю 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики".

В зачитанном диктором тексте отмечалось, что "даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики".

Трамп в письменном заявлении поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. "Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого", - цитирует заявление Трампа ТАСС.

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