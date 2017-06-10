Обнищавший журнал Альбац ещё и оштрафовали за пропаганду исламизма

В Москве Тверской районный мировой суд в пятницу, 9 июня, оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей и вернул в Роскомнадзор вынесенное им в мае предупреждение за материал "Из Калуги с Джихадом" журналиста Павла Никулина, сообщает "Медиазона" со ссылкой на главного редактора журнала Евгению Альбац.

Журнал обвиняли в нарушении части 6 статьи 13.15 КоАП (выпуск продукции СМИ, публично оправдывающей терроризм), говорится на сайте суда. Решение вынесла мировая судья Мария Шведова в судебном участке N 367 Тверского района.

Решение суда означает, что редакция сохранит свою лицензию СМИ, поясняет "Открытая Россия".

Предупреждение за материал "Из Калуги с Джихадом" Роскомнадзор вынес журналу в начале мая 2017 года. Это интервью с молодым человеком из Калужской области, который разочаровался в России, принял ислам и уехал в Сирию сражаться за "исламскую идею". В материале рассказывается о буднях сирийских иcламистов и об отношениях между "Исламским государством" (запрещено в РФ) и другими группировками.

Альбац назвала случившееся цензурой и заявила о намерении оспорить решение ведомства в суде. "Еще раз: меня зовут Евгения Марковна Альбац, я соблюдающая еврейка, нас обвиняют в том, что мы занимаемся пропагандой исламского терроризма", - возмущалась 12 мая главный редактор журнала в эфире телеканала "Дождь".

Она уточняла, что Роскомнадзор выписал два предупреждения - одно для бумажного журнала, второе для сайта, причем для сайта это второе предупреждение, предыдущее он получил в декабре 2016 года за мат в публикации под названием "Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе". По закону СМИ лишается лицензии, если в течение года получает два предупреждения от надзорного ведомства.

От редакции: Роскомнадзор, очевидно, отслеживает исключительно исламизм сейчас, поскольку государство ведёт необъявленную войну с исламскими террористами. Мы не будем сейчас касаться содержания статьи журнала Альбац - мы её не читали. Нас волнует тенденция - "два предупреждения и гудбай". Медиа-пространство сужено сейчас до невероятного однообразия - достаточно заглянуть в Яндекс-новости. Парад кремлеСМИ, едва разбавленный участием РБК (кстати, у Прохорова упорно его отжимают). Даже заголовки не пытаются конкурировать, журналисты не включают на уровне заголовка фантазию и рефлексию. Идёт глупое, бездумное переливание зачастую переводных, то есть "потенциального противника" новостей в колбы местечкового сознания проживающих на территории РФ.

Пресловутая "информационная безопасность", о которой сравнительно недавно праздно говаривал президент - не обеспечивается даже в его же, кремлёвских СМИ. Своих новостей тем более не генерируют - разве что старыми достижениями СССР хвастаются да новыми внуками Путина (и то - уже потому что Самъ проболтался западным СМИ). Зато идёт борьба с исламизмом даже на уровне публикаций нулевых годов, когда ИГ не существовало даже в проекте. Но надо показать государю рвение, усердие - мы всё уже поняли... Удар по кошельку редакции может быть летальным - и сумма в 100 тысяч, возможно, и есть причина закрытия бумажной версии "Новых времён". Но странновата аргументация Альбац: "соблюдающая еврейка"... Это "последний довод королей" относительно неприятия ислама, это как-то влияет на содержание статей? Так это внутренняя цензура или вообще политическая платформа издания - иудаизм?.. Бред какой-то, ей-богу. И вот эти люди - основная оппозиция силовигархии? И они потом будут обвинять кремлядей в "государственном антисемитизме"?!.

Д.Ч.

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