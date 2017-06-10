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Московский листок

Дальнобои под ударом

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 1

Репортаж Алексея Сорокового о том, как власти пытаются снести лагеря протестующих дальнобойщиков на МКАД. Те, кто против «Платона», получают принудительную эвакуацию своих машин в неизвестном направлении. Накануне протестов 12 июня.



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Всего комментариев к статье: 1
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индеец
джо написал 10.06.2017 12:33
Долой ничтожного правителя и его крысиную камарилью!
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