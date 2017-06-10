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Московский листок

Мощи вместо поликлиник! Пора в Госдуме поднять вопрос о новых приоритетах соцобеспечения

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 2

кризис рпц силовигархия социальныйрегресс
Мощи вместо поликлиник! Пора в Госдуме поднять вопрос о новых приоритетах соцобеспечения

Очередь к мощам Николая Чудотворца в храм Христа Спасителя в субботу превысила восемь километров, достигнув станции метро "Спортивная", время ожидания в ней составляет уже 13-14 часов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Очередь достигла беспрецедентной длины — восемь километров. Ее начало находится уже возле станции метро "Спортивная" и отодвигается все дальше — в сторону Лужников и Воробьевых гор. К середине дня она может уже достигнуть станции "Воробьевы горы", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Николая Мария Коровина.

По ее словам, расчетное время ожидания в очереди сейчас — 13-14 часов.

"Мы просим верующих перенести паломничество с этих праздничных дней на будни", — отметила Коровина.

Организаторы отмечают "огромное количество" паломников из регионов. Так, только на субботу зарегистрировано 360 автобусов, из них 262 уже прибыли. В их числе автобусы с паломниками из Белоруссии, Поволжья и с Кавказа.

От редакции: Страждущие чуда - вот главная проблема внутренней политики в России Путинской. Впрочем, и в ельцинской было то же самое, просто масштабы поменьше. То, как кремлёвские же СМИ раздувают эту тему, явно говорит не просто о клерикализации внутренней политики, но и вообще о переносе акцентов и проблематики социального обеспечения в область религиозного, чудотворного, иррационального. Вам кажется странным такое сравнение, такая близость тем? Вы не следии за форумом в Красногорске, где Матвиенко признала, что реформа здравоохранения в РФ встретила противостояние и несогласие двух тертей населения? А всё это оказалось во времени рядом не случайно. Ну, например, эта самая оптимизация советского, чудом уцелевшего (как плата за реформы в экономике, которые теперь требуют "возврата моральных кредитов" даже отсюда) до сих пор здравоохранения - и явление Путина возле мощей, увеличившее очередь к ним аж до "Спортивной"? Да ведь мессядж власти тут прозрачен: веруйте в чудо, и обрящете. Вся мирская, наследственно-советская инфраструктура по защите вашего бытия - иллюзорна. А вот мощи-то скоро уедут, и фигушки вы излечитесь. Поэтому занимайте очередь не в поликлиники - а к мощам! Ну, Путин же вам указал верный путь? Какие ещё нужны подсказки? Мощи - вместо поликлиник! Вот лозунг путинизма позднего периода.

А олигархи - пускай доразграбляют когда-то бывшее вашим, социалистическое, оно вас не излечит, уже не поможет. Да и что вы всё на этих олигархов коситесь и грешите? На Усманова, на Сечина и прочих достойнейших граждан, заслуженных благодетелей сырьевой империи Путина? Что они вам? Вы о себе заботьтесь, о своей бессмертной душе и бренной плоти, на которую мощи могут оказать спасительное воздействие. А то все сильны чужие денежки счиать - но о своих грехах, оказывающих губительное на плоть воздействие, говорить боятся. Вот и покайтеся мощам, грешники! И руки прочь от святой частной собственности - от нефти, газа, а заодно от реновации. Всё, заубдьте - это не ваше. И в очереди сирых, убогих  - стойте к мощам, ибо и вы однажды станете костями в топке крематория, только святыми стать не успеете, как Николай Кровавый или вот Путин. Ведь сколько для Расеюшки-то сделал - Роснефть вот начал распродавать, наконец-то, это ж немыслимое дело было при "совке"-то, как и богослужения, как и многое то, что большевики у народа православного украли! Нефть, православие и Путин - всё, что вам нужно знать об отмеренном вам бытии, дорогие россияне. И спешите в очередь к ХХС - а то до Ленинских гор дорастёт! То есть, тьфу, не Ленинских, а Воробьёвых - воробьишки, твари божьи, нынче дороже нам, чем всякие большевики с их научным коммунизмом и социализмом...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
яЙЙя написал 10.06.2017 15:11
По длине очереди и количестве быдломассы можно судить об уровне деградации жертв кисель-тв - оральные усилия путенско-гундяевских пропагандонов для путлерстанской гопоты не прошли бесследно.
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(без названия)
La Terrible написал 10.06.2017 15:08
Ну что ж, значит, по мощам и елей. Достойны того, что имеем.
А тратить свою жизнь на очереди к мощам, конечно же, богоугодней, чем в очередях за жратвой и барахлом. Так победимъ!
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