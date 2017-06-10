Чубайсовского топ-менеджеребца арестовали при попытке к бегству

В Москве задержали топ-менеджера "Роснано" - управляющего директора по инвестиционной деятельности Андрея Горькова подозревают в махинациях на 700 млн рублей. Задержали его после того, как он купил билет на вылетающий за рубеж самолет, говорится в пресс-релизе СК.

"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - сообщила ТАСС представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По оценке следователей, из-за его действий "Роснано" лишилось более 700 млн рублей. В СК сообщили: "Андрей Горьков в период с 2011 года по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка".

В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.

"При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей", - сказала Петренко.

Сообщается, что Горькова задержали при тесном взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж. "В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения", - сообщила Петренко. Следователи планируют просить суд об аресте Горькова.

В Роснано задержание топ-менеджера пока не комментируют - "до выяснения всех обстоятельств".

Как напоминает "Коммерсант", в апреле следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.

А уголовное дело о растрате 220 млн рублей в отношении Меламеда, Понурова и еще одного экс-руководителя "Роснанотеха" - Андрея Малышева - было возбуждено 1 июля 2015 года.

По версии следствия, в 2007-м и 2009 годах Меламед, будучи совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение с корпорацией "Роснано" договора об оказании консультационных услуг, под видом которых Малышев и Понуров во исполнение решения Меламеда за полгода незаконно перечислили более 220 млн рублей, выделенных корпорации Российской Федерацией в качестве имущественного взноса.

При этом Меламеду было достоверно известно, что задачи, для выполнения которых он привлек "Алемар", являлись функциями самой "Роснано", утверждает СКР. По данным ведомства, Меламед намеренно принял на работу в "Роснано" бывших сотрудников "Алемара" Малышева и Понурова. Как считает следствие, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе таким образом "золотой парашют".

Меламед своей вины не признает. В "Роснано" заявляют об отсутствии ущерба и законности действий подозреваемых.

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