День России близко: четверо застрелены в Кратово

Жертвами стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья стали четыре человека.

Стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.

Как передает корреспондент ТАСС, пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома.

В настоящее время бойцы СОБР Росгвардии начали штурм дома. Как передает корреспондент ТАСС, стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты.

Удалось предварительно установить, что причиной, подтолкнувшей мужчину на преступление, стал бытовой конфликт, преступник, по предварительным данным, находится под воздействием стимулирующих веществ: "Это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками".