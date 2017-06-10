Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

День России близко: четверо застрелены в Кратово

Опубликовано 10.06.2017 в разделе комментариев 1

День России близко: четверо застрелены в Кратово

Жертвами стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья стали четыре человека.

Стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.

Как передает корреспондент ТАСС, пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома.

В настоящее время бойцы СОБР Росгвардии начали штурм дома. Как передает корреспондент ТАСС, стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты.

Удалось предварительно установить, что причиной, подтолкнувшей мужчину на преступление, стал бытовой конфликт, преступник, по предварительным данным, находится под воздействием стимулирующих веществ: "Это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками".



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
........ . . написал 10.06.2017 21:40
почему то всегда стараются списать на воздействие алкоголя.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дальнобои под ударом
Дальнобои под ударом
10.06.2017
И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа?
И.Гундаров: как остановить вымирание русского наро...
09.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ко Дню России без СССР в "Крымнаш" пришёл потоп (1)
День России близко: четверо застрелены в Кратово (1)
Чубайсовского топ-менеджеребца арестовали при попытке к бегству (5)
Мощи вместо поликлиник! Пора в Госдуме поднять вопрос о новых приоритетах соцобеспечения (7)
Дальнобои под ударом (6)
Обнищавший журнал Альбац ещё и оштрафовали за пропаганду исламизма (2)
В США гадают о трамповском политическом курсе в отношении Кубы (2)
Глава Конституционного суда РФ отметил "право на сопротивление гнету" (4)
Санкции ООН только подбодрили КНДР готовить к запуску новые межконтинентальные ракеты (4)
На юге России чрезвычайная ситуация (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на завтра
Дарья Митина Дарья Митина: Немoй укoр
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Страна долго так не протянет....
Дарья Митина Дарья Митина: А у вас негрoв линчуют
Максим Калашников Максим Калашников: Дальнобои под ударом
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss