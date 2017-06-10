Ко Дню России без СССР в "Крымнаш" пришёл потоп

Мощный ливень, обрушившийся на Симферополь днем в субботу, привел к подтоплению некоторых улиц и площади у железнодорожного вокзала. «Пока информации о серьезных происшествиях не поступало. Есть места подтопления, это несколько улиц и частный сектор», — заявил заместитель главы администрации города Александр Овдиенко.

Дежурные службы в настоящее время продолжают бороться с последствиями непогоды, проводятся работы по расчистке дорог от намытого гравия и откачка воды из подвалов домов. Многие жители Симферополя во время дождя публиковали в соцсетях фотографии с машинами, наполовину погруженными в воду, упавшими деревьями и большими кусками асфальта на проезжей части.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20–25 м/с.

Напомним, в конце мая аналогичное бедствие посетило Ставропольский край. 27 мая в Ставропольском крае резко увеличилось число подтопленных домов. Следственный комитет сообщил о гибели двух человек в Минеральных водах, начав проверку по этому поводу. В регионе объявлена ЧС федерального масштаба.

"В пятницу при обследовании участка СНТ "Автомобилист" местными жителями обнаружены тела 52-летнего мужчины и 57-летней женщины, проживавших в одном из домовладений данного общества", - цитирует РИА "Новости" сообщение СУ СК по региону.

Спасатели тем временем рапортовали о резком росте числа подтопленных домов и участков: за сутки оно выросло вчетверо и достигло 1800, передает "Интерфакс". На подтопленных территориях проживает около 5,5 тысячи человек.

Также было подтоплено более 2,7 тыс. придомовых территорий в 15 населенных пунктах региона.

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