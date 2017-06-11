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Московский листок

Губернатор Севастополя начал предвыборную гонку с собой

Опубликовано 11.06.2017 в разделе комментариев 0

выборы севастополь губернатор
Губернатор Севастополя начал предвыборную гонку с собой

Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников подал документы в городскую избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в губернаторы.

Собственно, избирательный закон города составлен (кстати, самим Овсянниковым) таким образом, что нежелательные кандидаты просто не смогут выдвинуться, не пройдут муниципальный фильтр, причем в Севастополе планка максимальная, хотя кроме "Единой России" практически других партий и нет.

Так что сомнений в том, что врио Овсянников скоро станет полноценным губернатором в принципе нет.

Но если бы выборы были действительно конкурентными, то губернатор на них выглядел весьма бледно.

6 мая глава Севастополя Дмитрий Овсянников вручил десяти ветеранам войны сертификаты и ключи от квартир в доме на проспекте Античный. Спустя месяц после того, как собственники получили документы на жилье, выяснилось, что оно непригодно для проживания. Ветеранам вместо отдельного жилья выделялась одна квартира на двоих.

Однокомнатная квартира площадью 52 кв. метра разделена внутренней перегородкой. В итоге получилась одна квартира и одна студия с двумя входными дверями и с одинаковой нумерацией: «66» и «66-а». В одном жилище установлено отопление и подведен газ, в другой ничего этого нет. Кадастровая стоимость половины оценена властями в 2,8 млн рублей.

Скандал уже дошел до кремля: 8 июня ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Я, к сожалению, пропустил эту информацию… Я не знаю, о чем идет речь, мне нужно время проверить. Я первый раз от вас об этом слышу», — цитирует Пескова телеканал «Звезда». В общем, как обычно, но сейчас, наверное, уже разобрались.

Похожая ситуация была при прошлом губернаторе Меняйло, когда первым жильцам аварийных домов выдали ключи от квартир, а потом забирали их обратно - жилье оказалось для жизни непригодно.

А 10 июня новый скандал. Власти Севастополя присоединяют центральное конструкторское бюро «Черноморец» к неработающему государственному унитарному предприятию «Севморзавод» и переселяют его из центра города в неотремонтированные помещения завода.

ЦКБ «Черноморец» 70 лет занимало специально построенное для предприятия здание и вело успешную деятельность как при Украине, так и в России. Коллективу неясно, почему сейчас бюро делают частью практически неработающего предприятия и переселяют в «чистое поле».

В декабре 2014 года правительством Севастополя было принято решение о создании государственного унитарного предприятия ЦКБ «Черноморец». В 2015 году ЦКБ участвовало в разработке документации для аппарелей причалов паромного сообщения «Крым – Кавказ». В августе 2015 года ЦКБ получило лицензию ФСБ на выполнение гособоронзаказов. А теперь, по существу, выселяется...

Да и сам "Севморзавод", в недавнем прошлом крупнейшее судостроительное предприятие Севастополя, по-прежнему, как и при Украине, находится в полумертвом состоянии, хотя было много победных реляций о крупных вливаниях из бюджета, о планах реконструкции, об оборонных заказах. Но пока результатов не видно.

Долги по зарплате перед сотрудниками двух ГУПов Севастополя, авиапредприятия и автозаправочного комплекса, превышают 20 миллионов рублей. Погасить большую их часть к середине весны, как планировали в правительстве города, не удалось, все перешло на лето.

Количество государственных унитарных предприятий, которые будут приватизированы в 2017–2019 годах, сокращено с 23 до 11. Приватизированы будут ГУПы «Аэропорт „Севастополь”», «Благоустройство города „Севастополь”», «Городской автозаправочный комплекс», «Севастополь телеком», «Севастопольский морской завод», «Севастопольский центр землеустройства и геодезии», «Агропромышленное объединение „Севастопольский винодельческий завод”», «Управляющая компания», «Управляющая компания Балаклавского района», «Управляющая компания Гагаринского района-1» и «Управляющая компания „Центр”».

Но денег в бюджет это пока не принесет - все 100 процентов акций будут принадлежать городу, и надо будет еще поискать того "буратино", который захочет зарыть свои золотые на севастопольском "поле чудес". Скорее всего предприятия перейдут в частные руки за бесценок или вовсе даром, за долги.

Вот таков примерно фон, на котором счастливые севастопольцы выберут в сентябре себе губернатора. И сразу их жизнь станет лучше...

А.Б.



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