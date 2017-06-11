"Кратовский стрелок" один выдержал штурм Росгвардии, а потом сбежал

Постыдно закончилась спецоперация по обезвреживанию "кратовского стрелка", который устроил пальбу с четырьмя покойниками в подмосковном поселке. Преступник непостижимым образом сбежал из дома, который был полностью оцеплен СОБРом Росгвардии.

У бойцов спецназа было достаточно времени, чтобы полностью оцепить дом и начать штурм. На месте происшествия в достаточном количестве имелись все необходимые силы и средства, в том числе снайперы, психологи, тяжеловооруженные штурмовые бойцы, так называемые “тяжелые”, с самыми последними новинками стрелкового оружия и средствами светошумового поражения. Но преступник скрылся из полностью блокированного дома.

Причем перед тем, как скрыться, он сумел один выдержать целое сражение с превосходящими силами спецназа и даже ранил одного из бойцов. Штурм провалился, а стрелок исчез.

- Ну это ж не школьников гонять на митингах, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - С самого начала спецназ пользовался ложными данными - дескать, стрелок пьян или у него белая горячка... Готовились скрутить дачного шизика, а получили полноценный бой и срамотный финал. А если б в Кратово было десять стрелков? Ну а рота, пожалуй, могла б и кремль брать штурмом.