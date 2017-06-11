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Московский листок

"Кратовский стрелок" один выдержал штурм Росгвардии, а потом сбежал

Опубликовано 11.06.2017 в разделе комментариев 3

"Кратовский стрелок" один выдержал штурм Росгвардии, а потом сбежал

Постыдно закончилась спецоперация по обезвреживанию "кратовского стрелка", который устроил пальбу с четырьмя покойниками в подмосковном поселке. Преступник непостижимым образом сбежал из дома, который был полностью оцеплен СОБРом Росгвардии.

У бойцов спецназа было достаточно времени, чтобы полностью оцепить дом и начать штурм. На месте происшествия в достаточном количестве имелись все необходимые силы и средства, в том числе снайперы, психологи, тяжеловооруженные штурмовые бойцы, так называемые “тяжелые”, с самыми последними новинками стрелкового оружия и средствами светошумового поражения. Но преступник скрылся из полностью блокированного дома.

Причем перед тем, как скрыться, он сумел один выдержать целое сражение с превосходящими силами спецназа и даже ранил одного из бойцов. Штурм провалился, а стрелок исчез.

- Ну это ж не школьников гонять на митингах, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - С самого начала спецназ пользовался ложными данными - дескать, стрелок пьян или у него белая горячка... Готовились скрутить дачного шизика, а  получили полноценный бой и срамотный финал. А если б в Кратово было десять стрелков? Ну а рота, пожалуй, могла б и кремль брать штурмом.



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Всего комментариев к статье: 3
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...о-ПАМПЕРС-ничались...
Valeriy Bondarik. Edmonton. написал 11.06.2017 00:41
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
...о-ПАМПЕРС-ничались...
другОЙ-,,оценки,,НЕТ!!!
` ` ` ` `
Юридическая оценка его
деяний ОДНА - преступник!
НО...то,что он ОДИН -
СУМЕЛ Противостоять
тамошней,т.н."спецуре"
(ВСЕ-СМЕЮТСЯ!)- говорит
как о "профессионализме",
той команды,так и о ее
"козырных-погонниках"!
>ВСЕ они - оПОЗОРились,
...оПАМПЕРСничались...
>Это-же КАК нужно быть
так "спланировать" ту -
т.н."операцию-блокировки",чтобы Блокированный(СМЕШНО)-
сумев ЗАБРОСАТЬ гранатами "спецов" - из
Окружения ВЫШЕЛ...?!!!
` ` ` ` `
Уж Вы меня Извините,но
ТАМошние,те ВСЕ "спецы"
это - НИКАКИЕ НЕ спецы!
*И "это"..."защитники",
"основа"...народа? НЕТ,
это СБОР "ЗАЖРАВШИХСЯ-
шкафов"...облаченных в
РАЗНУЮ амуницию(для
УСТРАШЕНИЯ того-же
народа)!
>ТАМошние НИКЧЕМНИКИ!
Вот ИХняя КЛИКУХА!
` ` ` ` `
Никто НЕ будет удивлен,
если В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ -
тот - ушедший Спец -
будет(а-иначе...)убит,
ну типа "при-задержании-оказал-ИМ-
сопротивление...".Увы.
[Привычный итог вот от
такИХ "спецов"...]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так...мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
*Хорошего Вам(ВСЕМ...)
настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий
Бондарик.Эдмонтон.
Канада. 10-6-17.
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12 июня день траура по погибшим. приспущены флаги.
отменены праздничные гуляния написал 11.06.2017 00:37
концерты ,фейерверки и праздничный салют.
Ответственность за теракт взяла на себя Либерально-фашистская
русофобная лига,правящая в РФ.
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переименуем!
BeobachterRRR написал 11.06.2017 00:20
Росгвардию - в РусопидарЫ !
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